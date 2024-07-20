https://sarabic.ae/20240720/أكثر-من-50-مسؤولا-أمريكيا-يطالبون-بايدن-بالتخلي-عن-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية--1090975672.html
أكثر من 50 مسؤولا أمريكيا يطالبون بايدن بالتخلي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية
أكثر من 50 مسؤولا أمريكيا يطالبون بايدن بالتخلي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أرسل أكثر من 50 مسؤولاً ودبلوماسياً وخبيراً سياسياً أمريكياً سابقاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبونه فيها بالتخلي عن خطط إعادة انتخابه بسبب احتمالية... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T20:11+0000
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وجاء في نص الوثيقة التي نشرتها وسيلة إعلامية أمريكية نقلا عن المسؤولين: "نعتقد بقوة أن الآن هو الوقت المناسب لتسليم القيادة، ونحن نشجعكم بكل احترام على القيام بذلك".ووسط تزايد الانتقادات الداخلية لأداء بايدن الكارثي في المناظرة مع ترامب، يقول سياسيون وصحفيون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن استبداله بمرشح آخر، مع اعتبار نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس البديل الأرجح.وعلى الرغم من دعوات العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، يقول بايدن إنه ليس لديه خطط للانسحاب من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240720/إعلام-بايدن-يؤجل-انسحابه-من-السباق-الرئاسي-إلى-ما-بعد-زيارة-نتنياهو-1090963845.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أكثر من 50 مسؤولا أمريكيا يطالبون بايدن بالتخلي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية
أرسل أكثر من 50 مسؤولاً ودبلوماسياً وخبيراً سياسياً أمريكياً سابقاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبونه فيها بالتخلي عن خطط إعادة انتخابه بسبب احتمالية الهزيمة الكبيرة في المعركة ضد المرشح الرئاسي دونالد ترامب.
وجاء في نص الوثيقة التي نشرتها وسيلة إعلامية أمريكية نقلا عن المسؤولين: "نعتقد بقوة أن الآن هو الوقت المناسب لتسليم القيادة، ونحن نشجعكم بكل احترام على القيام بذلك".
وفي المجمل، وقع 56 موظفا سابقا في الإدارات الأمريكية على النداء الموجه إلى الزعيم الأمريكي، بينهم ممثلون عن السلك الدبلوماسي ومسؤولون عن الأمن القومي، فضلا عن خبراء سياسيين من بين أنصار الحزب الديمقراطي الأمريكي، حسبما جاء في المصدر الإعلامي.
ويقول مؤلفو الوثيقة: "نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن المخاوف المستمرة بشأن ترشيحك والاحتمال المتزايد لفوز دونالد ترامب تضع إنجازاتك في مجال الأمن القومي، وكذلك بلدنا، في مستوى غير مقبول من المخاطر".
ووسط تزايد الانتقادات الداخلية لأداء بايدن الكارثي في المناظرة مع ترامب، يقول سياسيون وصحفيون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن استبداله بمرشح آخر، مع اعتبار نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس البديل الأرجح.
وعلى الرغم من دعوات العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، يقول بايدن إنه ليس لديه خطط للانسحاب من السباق الرئاسي.