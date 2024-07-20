https://sarabic.ae/20240720/أكثر-من-50-مسؤولا-أمريكيا-يطالبون-بايدن-بالتخلي-عن-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية--1090975672.html

أكثر من 50 مسؤولا أمريكيا يطالبون بايدن بالتخلي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أكثر من 50 مسؤولا أمريكيا يطالبون بايدن بالتخلي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

سبوتنيك عربي

أرسل أكثر من 50 مسؤولاً ودبلوماسياً وخبيراً سياسياً أمريكياً سابقاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبونه فيها بالتخلي عن خطط إعادة انتخابه بسبب احتمالية... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T20:11+0000

2024-07-20T20:11+0000

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وجاء في نص الوثيقة التي نشرتها وسيلة إعلامية أمريكية نقلا عن المسؤولين: "نعتقد بقوة أن الآن هو الوقت المناسب لتسليم القيادة، ونحن نشجعكم بكل احترام على القيام بذلك".ووسط تزايد الانتقادات الداخلية لأداء بايدن الكارثي في ​​المناظرة مع ترامب، يقول سياسيون وصحفيون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن استبداله بمرشح آخر، مع اعتبار نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس البديل الأرجح.وعلى الرغم من دعوات العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، يقول بايدن إنه ليس لديه خطط للانسحاب من السباق الرئاسي.

https://sarabic.ae/20240720/إعلام-بايدن-يؤجل-انسحابه-من-السباق-الرئاسي-إلى-ما-بعد-زيارة-نتنياهو-1090963845.html

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