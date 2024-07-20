https://sarabic.ae/20240720/إطلاق-45-صاروخا-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل-وحزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-دفنا-للمرة-الأولى-1090969171.html
إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل... و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "دفنا" للمرة الأولى
إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل... و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "دفنا" للمرة الأولى
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، "اندلاع نيران في مناطق مفتوحة بشمال منطقة الجولان جراء إطلاق صواريخ من لبنان". 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T14:11+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم "رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة"، مشيرة إلى سقوط عدد من الصواريخ قرب مصنع في منطقة إصبع الجليل.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، دخول مستوطنة دفنا للمرة الأولى إلى بنك أهدافه، مؤكدا قصف المستوطنة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على استهداف المدنيين في بلدة برج الملوك.بدورها، قالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى برشقة صاروخية".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240720/بري-يستبعد-شن-إسرائيل-حربا-واسعة-ضد-لبنان-1090960684.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل... و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "دفنا" للمرة الأولى
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، "اندلاع نيران في مناطق مفتوحة بشمال منطقة الجولان جراء إطلاق صواريخ من لبنان".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم "رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة"، مشيرة إلى سقوط عدد من الصواريخ قرب مصنع في منطقة إصبع الجليل.
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، دخول مستوطنة دفنا للمرة الأولى إلى بنك أهدافه، مؤكدا قصف المستوطنة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على استهداف المدنيين في بلدة برج الملوك.
بدورها، قالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى برشقة صاروخية".
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.