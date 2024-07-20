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الجيش الأمريكي يؤكد التزامه بالشراكة والتعاون مع جميع الليبيين
الجيش الأمريكي يؤكد التزامه بالشراكة والتعاون مع جميع الليبيين
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الأمريكي، اليوم السبت، على الالتزام بالشراكة مع الليبيين في الشرق والغرب والجنوب لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T10:08+0000
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وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن ذلك جاء خلال زيارة نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) جون برينان، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا الأدميرال رونالد فوي، إلى شرق ليبيا، الخميس الماضي.وأضافت السفارة في بيان، أن القادة الأمريكان التقوا خلال الزيارة مع رئيس أركان القوات البرية في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر في مدينة بنغازي.وخلال اللقاء، أكد القائدان العسكريان الأمريكيان دعم بلادهما للجهود الليبية لتعزيز استقرار وسيادة ليبيا وتوحيد المؤسسات العسكرية، بحسب بيان السفارة الأمريكية.كما أشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على زيادة التدريبات والتواصل مع الضباط الليبيين من جميع أنحاء ليبيا.تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240419/ليبيا-رفض-سياسي-وبرلماني-لمنح-أفريكوم-قاعدة-عسكرية-في-البلاد-1088128166.html
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأمريكي يؤكد التزامه بالشراكة والتعاون مع جميع الليبيين

10:08 GMT 20.07.2024
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© flickr.com / Expert Infantry
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أكد الجيش الأمريكي، اليوم السبت، على الالتزام بالشراكة مع الليبيين في الشرق والغرب والجنوب لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن ذلك جاء خلال زيارة نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) جون برينان، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا الأدميرال رونالد فوي، إلى شرق ليبيا، الخميس الماضي.
وأضافت السفارة في بيان، أن القادة الأمريكان التقوا خلال الزيارة مع رئيس أركان القوات البرية في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر في مدينة بنغازي.
وخلال اللقاء، أكد القائدان العسكريان الأمريكيان دعم بلادهما للجهود الليبية لتعزيز استقرار وسيادة ليبيا وتوحيد المؤسسات العسكرية، بحسب بيان السفارة الأمريكية.
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كما أشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على زيادة التدريبات والتواصل مع الضباط الليبيين من جميع أنحاء ليبيا.
تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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