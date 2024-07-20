https://sarabic.ae/20240720/بذور-طبيعية-تحارب-أمراض-القلب-والإمساك-وتقطع-الشهية-1090967547.html
بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية
بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسات علمية عن أهمية بذور الشيا التي تنبت في المكسيك، حيث تحمل في طياتها فوائد صحية عديدة للإنسان. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T13:48+0000
2024-07-20T13:48+0000
2024-07-20T13:48+0000
علوم
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وبحسب الدراسة العلمية الأمريكية، تحارب بذور الشيا أمراض الأوعية الدموية وقد أثبتت فائدتها لخفض ضغط الدم المرتفع والكولسترول في الدم وتجنب انسداد الأوعية الدموية. وهي غنية بالأوميغا 3 والماغنيزيوم والبوتاسيوم ومفيدة جداً لأمراض القلب.كما تعتبر بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان وهي تحارب الإمساك وتؤمن ضمانة لصحة الأمعاء، حيث تسهل الألياف عملية الهضم وتسمح بتخفيض الحموضة في المعدة.وبحسب الدراسات، فإن بذور الشيا غنية بالكالسيوم وهي قادرة أن تحل مكان مشتقات الحليب، وتناول 100غرام من بذور الشيا تؤمن 20% من حاجة الجسم إلى الكالسيوم.دراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغكما تساعد البذور في ترطيب البشرة في العمق من خلال البروتينات الموجود فيها، حيث يسمح للبشرة بالتجدد كما أن الأوميغا 3 يمنح البشرة مرونة أفضل.ومن إيجابيات تناول بذور الشيا أنها تسهم في قطع الشهية بفضل الألياف الموجودة فيها.
https://sarabic.ae/20230731/كيفية-خفض-ضغط-الدم-المرتفع-أطعمة-ومشروبات-وأدوية-فعالة-1079619528.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية
كشفت دراسات علمية عن أهمية بذور الشيا التي تنبت في المكسيك، حيث تحمل في طياتها فوائد صحية عديدة للإنسان.
وبحسب الدراسة العلمية الأمريكية، تحارب بذور الشيا أمراض الأوعية الدموية وقد أثبتت فائدتها لخفض ضغط الدم المرتفع والكولسترول في الدم وتجنب انسداد الأوعية الدموية. وهي غنية بالأوميغا 3 والماغنيزيوم والبوتاسيوم ومفيدة جداً لأمراض القلب.
كما تعتبر بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان وهي تحارب الإمساك وتؤمن ضمانة لصحة الأمعاء، حيث تسهل الألياف عملية الهضم وتسمح بتخفيض الحموضة في المعدة.
وبحسب الدراسات، فإن بذور الشيا غنية بالكالسيوم وهي قادرة أن تحل مكان مشتقات الحليب، وتناول 100غرام من بذور الشيا تؤمن 20% من حاجة الجسم إلى الكالسيوم.
كما تساعد البذور في ترطيب البشرة في العمق من خلال البروتينات الموجود فيها، حيث يسمح للبشرة بالتجدد كما أن الأوميغا 3 يمنح البشرة مرونة أفضل.
ومن إيجابيات تناول بذور الشيا أنها تسهم في قطع الشهية بفضل الألياف الموجودة فيها.