https://sarabic.ae/20240720/تقرير-تركيا-تعتزم-إرسال-قوات-بحرية-إلى-الصومال-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-1090960531.html
تقرير: تركيا تعتزم إرسال قوات بحرية إلى الصومال للتنقيب عن النفط والغاز
تقرير: تركيا تعتزم إرسال قوات بحرية إلى الصومال للتنقيب عن النفط والغاز
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أن تركيا تستعد لإرسال دعم من قوات البحرية إلى المياه الصومالية، وذلك بعد الاتفاق بين البلدين على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T07:50+0000
2024-07-20T07:50+0000
2024-07-20T07:50+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم اقتراحا إلى البرلمان بهذا الشأن في وقت متأخر من مساء الجمعة.وأوضحت أن أردوغان طلب الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية.وكانت وزارة الطاقة التركية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن تركيا سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في وقت لاحق من هذا العام، للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون بين البلدين.وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستنقب عن الغاز الطبيعي والنفط في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. وقال بيرقدار إن سفينة الأبحاث "الريس عروج" ستتوجه إلى الصومال من أجل عمليات التنقيب مع سفن الدعم في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل،حسب وسائل إعلام تركية.يشار إلى أن تركيا صارت حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القلية الماضية، حيث تبني أنقرة مدارس ومستشفيات وبنية تحتية في الصومال وتقدم منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.كما تمتلك تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو التي افتتحتها عام 2017.
https://sarabic.ae/20240208/تركيا-والصومال-توقعان-اتفاقية-إطارية-للتعاون-الدفاعي-ومكافحة-الإرهاب--1085888161.html
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أخبار تركيا اليوم, الصومال, اقتصاد, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الصومال, اقتصاد, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تقرير: تركيا تعتزم إرسال قوات بحرية إلى الصومال للتنقيب عن النفط والغاز
كشفت تقارير أن تركيا تستعد لإرسال دعم من قوات البحرية إلى المياه الصومالية، وذلك بعد الاتفاق بين البلدين على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز.
وذكرت
وسائل إعلام غربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم اقتراحا إلى البرلمان بهذا الشأن في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأوضحت أن أردوغان طلب الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية.
وكانت وزارة الطاقة التركية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن تركيا سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في وقت لاحق من هذا العام، للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون بين البلدين.
وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستنقب عن الغاز الطبيعي والنفط في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.
وقال بيرقدار إن سفينة الأبحاث "الريس عروج" ستتوجه إلى الصومال من أجل عمليات التنقيب مع سفن الدعم في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل،حسب وسائل
إعلام تركية.
يشار إلى أن تركيا صارت حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القلية الماضية، حيث تبني أنقرة مدارس ومستشفيات وبنية تحتية في الصومال وتقدم منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.
كما تمتلك تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو التي افتتحتها عام 2017.