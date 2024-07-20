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https://sarabic.ae/20240720/طبيبة-تحدد-مخاطر-الركض-على-بعض-الأشخاص-1090959007.html
طبيبة تحدد مخاطر الركض على بعض الأشخاص
طبيبة تحدد مخاطر الركض على بعض الأشخاص
سبوتنيك عربي
أوضحت الخبيرة والاختصاصية الروسية، سفيتلانا مالينوفسكايا، أن هناك مخاطر جمة من ممارسة الركض أو الجري السريع على بعض الأشخاص الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T05:43+0000
2024-07-20T05:43+0000
مجتمع
علوم
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وجاءت تصريحات مالينوفسكايا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها إن الجري السريع والركض ممنوع على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والمفاصل والجهاز العضلي الهيكلي، وفي حال كان الشخص لديه زيادة في الوزن أو لديه تشوه في القدمين، فمن الأفضل استبدال الركض بالمشي المكثف، مضيفةً بالقول إن "الجري مفيد إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ومستعدًا لممارسة النشاط البدني".ووفقا للخبيرة، عند الجري تسبب القدمان ضغطا على الأربطة والمفاصل. إذا كانت هناك مشاكل، فإنها تبدأ في العمل بشكل غير صحيح: وهذا يؤدي إلى إصابات وتآكل المفاصل، لافتة إلى أنه في سن مبكرة، لا يلاحظ ذلك، حيث لا تزال هناك قدرة على العلاج، ولكن بعد 26 عاما، يفقد الجسم هامش الأمان كل عام.وتابعت بالقول إنه في الوقت نفسه، المشي لديه سلبيات أقل، وهو يساعد على النوم والمزاج الجيد، وله تأثير مفيد على الأداء الأكاديمي وأداء الأشخاص من جميع الأعمار، ويقوي الجهاز العصبي والحصانة. وخلصت الاختصاصية بالقول: "إذا كنت تريد أن تكون نشطًا، فمن الأفضل أن تبدأ بإحماء المفاصل الخفيف، والمشي المنتظم على سطح مطاطي خاص أو تربة لا يسهم الأسفلت بأي شكل من الأشكال في امتصاص الصدمات والحفاظ على سلامة المفاصل عند الجري، فالشخص بحاجة إلى مراقبة نبض القلب وضغط الدم وحالة الأوعية الدموية ومن المهم اختيار أحذية رياضية عالية الجودة".
https://sarabic.ae/20240502/مشهد-قاسيأب-يجبر-ابنه-على-الركض-حتى-الموت-فيديو-1088472124.html
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علوم
علوم

طبيبة تحدد مخاطر الركض على بعض الأشخاص

05:43 GMT 20.07.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورفتاة تمارس رياضة الركض في إحدى شوارع موسكو
فتاة تمارس رياضة الركض في إحدى شوارع موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أوضحت الخبيرة والاختصاصية الروسية، سفيتلانا مالينوفسكايا، أن هناك مخاطر جمة من ممارسة الركض أو الجري السريع على بعض الأشخاص الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية مختلفة.
وجاءت تصريحات مالينوفسكايا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها إن الجري السريع والركض ممنوع على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والمفاصل والجهاز العضلي الهيكلي، وفي حال كان الشخص لديه زيادة في الوزن أو لديه تشوه في القدمين، فمن الأفضل استبدال الركض بالمشي المكثف، مضيفةً بالقول إن "الجري مفيد إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ومستعدًا لممارسة النشاط البدني".
ووفقا للخبيرة، عند الجري تسبب القدمان ضغطا على الأربطة والمفاصل. إذا كانت هناك مشاكل، فإنها تبدأ في العمل بشكل غير صحيح: وهذا يؤدي إلى إصابات وتآكل المفاصل، لافتة إلى أنه في سن مبكرة، لا يلاحظ ذلك، حيث لا تزال هناك قدرة على العلاج، ولكن بعد 26 عاما، يفقد الجسم هامش الأمان كل عام.
مشهد قاسي... أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
مجتمع
"مشهد قاس"...أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو
2 مايو, 13:32 GMT
وتابعت بالقول إنه في الوقت نفسه، المشي لديه سلبيات أقل، وهو يساعد على النوم والمزاج الجيد، وله تأثير مفيد على الأداء الأكاديمي وأداء الأشخاص من جميع الأعمار، ويقوي الجهاز العصبي والحصانة.
وخلصت الاختصاصية بالقول: "إذا كنت تريد أن تكون نشطًا، فمن الأفضل أن تبدأ بإحماء المفاصل الخفيف، والمشي المنتظم على سطح مطاطي خاص أو تربة لا يسهم الأسفلت بأي شكل من الأشكال في امتصاص الصدمات والحفاظ على سلامة المفاصل عند الجري، فالشخص بحاجة إلى مراقبة نبض القلب وضغط الدم وحالة الأوعية الدموية ومن المهم اختيار أحذية رياضية عالية الجودة".
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