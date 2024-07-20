https://sarabic.ae/20240720/طبيبة-تحدد-مخاطر-الركض-على-بعض-الأشخاص-1090959007.html

طبيبة تحدد مخاطر الركض على بعض الأشخاص

طبيبة تحدد مخاطر الركض على بعض الأشخاص

سبوتنيك عربي

أوضحت الخبيرة والاختصاصية الروسية، سفيتلانا مالينوفسكايا، أن هناك مخاطر جمة من ممارسة الركض أو الجري السريع على بعض الأشخاص الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T05:43+0000

2024-07-20T05:43+0000

2024-07-20T05:43+0000

مجتمع

علوم

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وجاءت تصريحات مالينوفسكايا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها إن الجري السريع والركض ممنوع على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والمفاصل والجهاز العضلي الهيكلي، وفي حال كان الشخص لديه زيادة في الوزن أو لديه تشوه في القدمين، فمن الأفضل استبدال الركض بالمشي المكثف، مضيفةً بالقول إن "الجري مفيد إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ومستعدًا لممارسة النشاط البدني".ووفقا للخبيرة، عند الجري تسبب القدمان ضغطا على الأربطة والمفاصل. إذا كانت هناك مشاكل، فإنها تبدأ في العمل بشكل غير صحيح: وهذا يؤدي إلى إصابات وتآكل المفاصل، لافتة إلى أنه في سن مبكرة، لا يلاحظ ذلك، حيث لا تزال هناك قدرة على العلاج، ولكن بعد 26 عاما، يفقد الجسم هامش الأمان كل عام.وتابعت بالقول إنه في الوقت نفسه، المشي لديه سلبيات أقل، وهو يساعد على النوم والمزاج الجيد، وله تأثير مفيد على الأداء الأكاديمي وأداء الأشخاص من جميع الأعمار، ويقوي الجهاز العصبي والحصانة. وخلصت الاختصاصية بالقول: "إذا كنت تريد أن تكون نشطًا، فمن الأفضل أن تبدأ بإحماء المفاصل الخفيف، والمشي المنتظم على سطح مطاطي خاص أو تربة لا يسهم الأسفلت بأي شكل من الأشكال في امتصاص الصدمات والحفاظ على سلامة المفاصل عند الجري، فالشخص بحاجة إلى مراقبة نبض القلب وضغط الدم وحالة الأوعية الدموية ومن المهم اختيار أحذية رياضية عالية الجودة".

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