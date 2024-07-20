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طهران تتابع قضية احتجاز حاج إيراني في السعودية
طهران تتابع قضية احتجاز حاج إيراني في السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، متابعتها إطلاق سراح حاج إيراني، محتجز في المملكة العربية السعودية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T17:06+0000
2024-07-20T17:06+0000
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والتقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، مع والدة وأفراد أسرة الحاج الإيراني، محمد خزاعي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال بيكدلي إنه "تم التأكيد لأسرة خزاعي أن وزارة الخارجية والمكاتب التمثيلية لإيران في المملكة العربية السعودية، ستواصل المتابعة لحين إطلاق سراح خزاعي وعودته".وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول طائرة تقل معتمرين من إيران، وذلك بعد توقف الرحلات المباشرة بين البلدين لمدة 9 سنوات.فيما أفاد السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه سوف يتوافد للحج 90 ألف حاج إيراني، خلال موسم الحج للعام الحالي.وأعلنت السعودية وإيران، في شهر آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار الحج, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار الحج, العالم, العالم العربي

طهران تتابع قضية احتجاز حاج إيراني في السعودية

17:06 GMT 20.07.2024
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AP Photo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، متابعتها إطلاق سراح حاج إيراني، محتجز في المملكة العربية السعودية.
والتقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، مع والدة وأفراد أسرة الحاج الإيراني، محمد خزاعي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وقال بيكدلي إنه "تم التأكيد لأسرة خزاعي أن وزارة الخارجية والمكاتب التمثيلية لإيران في المملكة العربية السعودية، ستواصل المتابعة لحين إطلاق سراح خزاعي وعودته".
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول طائرة تقل معتمرين من إيران، وذلك بعد توقف الرحلات المباشرة بين البلدين لمدة 9 سنوات.
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سفير إيران في السعودية يتحدث عن لقب "خادم الحرمين الشريفين" للملك.. فيديو
19 ديسمبر 2023, 09:51 GMT
فيما أفاد السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه سوف يتوافد للحج 90 ألف حاج إيراني، خلال موسم الحج للعام الحالي.
وأعلنت السعودية وإيران، في شهر آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
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