عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيار جسر جراء أمطار غزيرة في الصين... فيديو
06:56 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 06:59 GMT 20.07.2024)
© AFP 2023 / Noel Celisمنظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021.
© AFP 2023 / Noel Celis
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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزء من جسر شمالي الصين، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن نحو 30 مفقودا.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر، تحطم أمس الجمعة نحو الساعة 20:40، بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في شانغلو في مقاطعة شنشي، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا.
The China National Comprehensive Fire and Rescue Team has sent 736 people, 76 vehicles, 18 boats and 32 drones to carry out rescue efforts following the partial collapse of a highway bridge in northwest China's Shaanxi Province https://t.co/mNPT8pi5BC pic.twitter.com/HkhXtAl8gz— China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2024
وقال تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي إن أكثر من 30 شخصا فقدوا جراء الكارثة.
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر، في شانغلو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي بكين، تظهر سقوط جزء منه في مياه النهر حيث يظهر تيار قوي، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.
وذكر التلفزيون أن فرق الإغاثة أخرجت إلى سطح النهر 5 آليات عثر بداخلها على القتلى الـ11.
وتتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها، منذ الثلاثاء الماضي، لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة.
وتعاني الصين ظروفا مناخية قاسية هذا الصيف، إذ تُسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض الأماكن ولا سيما شمالي البلاد، بينما يشهد الجنوب أمطارا وفيضانات.