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https://sarabic.ae/20240720/قتلى-ومصابون-في-غارة-إسرائيلية-على-منشأة-تأوي-نازحين-في-خان-يونس-1090976795.html
قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على منشأة تأوي نازحين بخان يونس
قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على منشأة تأوي نازحين بخان يونس
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل السبت/الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الجيش الإسرائيلي منشأة تجارية تؤوي نازحين في... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T21:46+0000
2024-07-20T21:47+0000
خان يونس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت مصادر طبية لوكالة "وفا"، بمقتل 6 فلسطينيين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منشأة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.كما شن طيران الجيش الإسرائيلي الحربي، غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38,919 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240720/قيادي-بحماس-التسريبات-الإعلامية-الإسرائيلية-بشأن-صفقة-التبادل-تهدف-لتجميل-صورة-نتنياهو-1090956287.html
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خان يونس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
خان يونس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على منشأة تأوي نازحين بخان يونس

21:46 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 21:47 GMT 20.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradat"مدينة الأيتام"... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل السبت/الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الجيش الإسرائيلي منشأة تجارية تؤوي نازحين في منطقة "أرميضة" شرق خان يونس.
وذكرت مصادر طبية لوكالة "وفا"، بمقتل 6 فلسطينيين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منشأة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما شن طيران الجيش الإسرائيلي الحربي، غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
قيادي في "حماس": التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بشأن صفقة التبادل تهدف لتجميل صورة نتنياهو
03:44 GMT
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38,919 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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