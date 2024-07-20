13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:04 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240720/13-قتيلا-وجريحا-إثر-حريق-داخل-حارة-اليهود-في-القاهرة-1090965362.html
13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة
13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة
سبوتنيك عربي
سقط 13 شخصا ما بين قتيل وجريح، مساء أمس الجمعة، إثر حريق هائل نشب في عدد من المحلات التجارية في منطقة حارة اليهود في منطقة الموسكي في العاصمة المصرية القاهرة. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T12:35+0000
2024-07-20T12:35+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/14/1090965070_0:154:2000:1279_1920x0_80_0_0_19abde90cd7051fd3234252463e254f8.jpg
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الحريق أسفر عن وقوع ما يقارب من 5 حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين، فيما كشفت تحقيقات الشرطة عن أن النيران امتدت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى تجاري داخل حارة اليهود في الموسكي، وعلى الفور هرع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، كما تم فرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.وبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة في نطاق الحريق، نظرا لأن موقع الحريق منطقة تجارية.يشار إلى أن حارة اليهود في القاهرة كانت في الماضي مليئة بأتباع الديانة اليهودية، إلا أنها حاليا شبه خالية من السكان بعد هجرة اليهود من مصر إلى فلسطين، ولا تزال هناك العديد من المعالم اليهودية في الحارة من بينها معبد موسى بن ميمون.وعلى الرغم من إطلاق تسمية حارة اليهود على تلك المنطقة التي تتضمن مئات الأزقة، إلا أن السكن فيها لم يقتصر على اليهود وحدهم؛ إلا أن معظم سكانها كانوا من اليهود.
https://sarabic.ae/20231002/السلطات-المصرية-تصدر-أول-تعليق-رسمي-على-حريق-مديرية-أمن-الإسماعيلية-1081588525.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/14/1090965070_46:0:1955:1432_1920x0_80_0_0_80d16138e7738ed01e211abfbfe153be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة

12:35 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIحارة اليهود، منطقة الموسكي، القاهرة
حارة اليهود، منطقة الموسكي، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
سقط 13 شخصا ما بين قتيل وجريح، مساء أمس الجمعة، إثر حريق هائل نشب في عدد من المحلات التجارية في منطقة حارة اليهود في منطقة الموسكي في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الحريق أسفر عن وقوع ما يقارب من 5 حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين، فيما كشفت تحقيقات الشرطة عن أن النيران امتدت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى تجاري داخل حارة اليهود في الموسكي، وعلى الفور هرع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، كما تم فرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.
عناصر من الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
السلطات المصرية تصدر أول تعليق رسمي على حريق مديرية أمن الإسماعيلية
2 أكتوبر 2023, 11:15 GMT
وبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة في نطاق الحريق، نظرا لأن موقع الحريق منطقة تجارية.
يشار إلى أن حارة اليهود في القاهرة كانت في الماضي مليئة بأتباع الديانة اليهودية، إلا أنها حاليا شبه خالية من السكان بعد هجرة اليهود من مصر إلى فلسطين، ولا تزال هناك العديد من المعالم اليهودية في الحارة من بينها معبد موسى بن ميمون.
وعلى الرغم من إطلاق تسمية حارة اليهود على تلك المنطقة التي تتضمن مئات الأزقة، إلا أن السكن فيها لم يقتصر على اليهود وحدهم؛ إلا أن معظم سكانها كانوا من اليهود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTРаненую палестинскую женщину сопровождают в машину скорой помощи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة05:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيةأمس, 15:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية18 يوليو, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала