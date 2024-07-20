https://sarabic.ae/20240720/13-قتيلا-وجريحا-إثر-حريق-داخل-حارة-اليهود-في-القاهرة-1090965362.html
13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة
13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة
سبوتنيك عربي
سقط 13 شخصا ما بين قتيل وجريح، مساء أمس الجمعة، إثر حريق هائل نشب في عدد من المحلات التجارية في منطقة حارة اليهود في منطقة الموسكي في العاصمة المصرية القاهرة. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الحريق أسفر عن وقوع ما يقارب من 5 حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين، فيما كشفت تحقيقات الشرطة عن أن النيران امتدت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى تجاري داخل حارة اليهود في الموسكي، وعلى الفور هرع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، كما تم فرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.وبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة في نطاق الحريق، نظرا لأن موقع الحريق منطقة تجارية.يشار إلى أن حارة اليهود في القاهرة كانت في الماضي مليئة بأتباع الديانة اليهودية، إلا أنها حاليا شبه خالية من السكان بعد هجرة اليهود من مصر إلى فلسطين، ولا تزال هناك العديد من المعالم اليهودية في الحارة من بينها معبد موسى بن ميمون.وعلى الرغم من إطلاق تسمية حارة اليهود على تلك المنطقة التي تتضمن مئات الأزقة، إلا أن السكن فيها لم يقتصر على اليهود وحدهم؛ إلا أن معظم سكانها كانوا من اليهود.
https://sarabic.ae/20231002/السلطات-المصرية-تصدر-أول-تعليق-رسمي-على-حريق-مديرية-أمن-الإسماعيلية-1081588525.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة
سقط 13 شخصا ما بين قتيل وجريح، مساء أمس الجمعة، إثر حريق هائل نشب في عدد من المحلات التجارية في منطقة حارة اليهود في منطقة الموسكي في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن الحريق أسفر عن وقوع ما يقارب من 5 حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين، فيما كشفت تحقيقات الشرطة عن أن النيران امتدت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى تجاري داخل حارة اليهود في الموسكي، وعلى الفور هرع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، كما تم فرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.
وبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة في نطاق الحريق، نظرا لأن موقع الحريق منطقة تجارية.
يشار إلى أن حارة اليهود في القاهرة كانت في الماضي مليئة بأتباع الديانة اليهودية، إلا أنها حاليا شبه خالية من السكان بعد هجرة اليهود من مصر إلى فلسطين، ولا تزال هناك العديد من المعالم اليهودية في الحارة من بينها معبد موسى بن ميمون.
وعلى الرغم من إطلاق تسمية حارة اليهود على تلك المنطقة التي تتضمن مئات الأزقة، إلا أن السكن فيها لم يقتصر على اليهود وحدهم؛ إلا أن معظم سكانها كانوا من اليهود.