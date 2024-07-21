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البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان
البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان
سبوتنيك عربي
تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان، حسن شاه حسيني، سفيراً... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T13:25+0000
2024-07-21T13:25+0000
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وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة"، مؤكدة أن "تقديم السفير لأوراق آعتماده تعد إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين".واتفق وزير الخارجية السوداني، السفير حسين عوض، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، في وقت سابق، على استعجال إكمال فتح سفارتي بلديهما.جاء ذلك خلال لقاء عوض بباقري في العاصمة الإيرانية طهران، اللذان اتفقا على تلك الخطوة للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية السوداني، للقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، تعزية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، والحكومة السودانية، والشعب السوداني، في وفاة الرئيس الإيراني، ابراھيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللھيان، ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.وأكد الوزير السوداني "تضامن السودان حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الإيراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان إيران لرئيسھا وأحد قادتھا، الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر، وعبّر عن ثقته في أن ايران ستتجاوز ھذھ الفاجعة سريعا باستنادھا على مؤسساتھا الراسخة والعريقة".وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا مع إيران، والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا.وذكرت الخارجية السودانية، في بيان: "قررت جمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين إثر عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اتفقت الحكومتان على تطوير العلاقات الودية بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي"، مشيرا إلى أنه "اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا".كان وزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، الاتفاق مع السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وتبادل فتح السفارات لدى البلدين في القريب العاجل.وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف خلال استضافته في طهران، إنه "اتفق مع المشرف على وزارة الخارجية السودانية، خلال لقاء جرى بينهما في أذربيجان، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في القريب العاجل، واطلعت على آخر الأوضاع الخاصة بالاشتباكات الجارية في السودان"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
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https://sarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-السودان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-وفتح-السفارات-في-القريب-العاجل-1078854853.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان

13:25 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / -
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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان، حسن شاه حسيني، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده لدى السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة"، مؤكدة أن "تقديم السفير لأوراق آعتماده تعد إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين".
واتفق وزير الخارجية السوداني، السفير حسين عوض، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، في وقت سابق، على استعجال إكمال فتح سفارتي بلديهما.
جاء ذلك خلال لقاء عوض بباقري في العاصمة الإيرانية طهران، اللذان اتفقا على تلك الخطوة للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية السوداني، للقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، تعزية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، والحكومة السودانية، والشعب السوداني، في وفاة الرئيس الإيراني، ابراھيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللھيان، ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
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وأكد الوزير السوداني "تضامن السودان حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الإيراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان إيران لرئيسھا وأحد قادتھا، الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر، وعبّر عن ثقته في أن ايران ستتجاوز ھذھ الفاجعة سريعا باستنادھا على مؤسساتھا الراسخة والعريقة".
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا مع إيران، والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا.
وذكرت الخارجية السودانية، في بيان: "قررت جمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين إثر عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية".
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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8 يوليو 2023, 11:32 GMT
وأضاف البيان: "اتفقت الحكومتان على تطوير العلاقات الودية بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي"، مشيرا إلى أنه "اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا".
كان وزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، الاتفاق مع السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وتبادل فتح السفارات لدى البلدين في القريب العاجل.
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف خلال استضافته في طهران، إنه "اتفق مع المشرف على وزارة الخارجية السودانية، خلال لقاء جرى بينهما في أذربيجان، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في القريب العاجل، واطلعت على آخر الأوضاع الخاصة بالاشتباكات الجارية في السودان"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان - سبوتنيك عربي
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بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
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12 أكتوبر 2023, 07:02 GMT
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