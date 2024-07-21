"الدعم السريع" تعلن مقتل أحد أبرز قادتها بعد "دحر" الجيش السوداني لها من ولاية سنار
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDأفراد من الجيش السوداني
أفراد من الجيش السوداني
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
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أعلنت قوات الدعم السريع مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.
وقال الجيش السوداني في بيان له، أمس السبت، إن "قواته في ولاية سنار، استلمت 5 مركبات قتالية بعد دحرها العدو (الدعم السريع)، ودمرت عدد 16 مركبة قتالية".
⭕ القوات المسلحة تستعرض خمسة من المركبات القتا_لية المستلمة بعد دحر العدو حيث دمرت عدد ١٦ مركبة قتا_لية كما إستلمت عددا من مركبات المواطنين المنهوبة بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرها_بية (الجنجويد) - محور سنار - ٢٠ يوليو ٢٠٢٤م #فيديو— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) July 20, 2024
الإعلام العسكري
⭕The Sudanese Armed… pic.twitter.com/RVm4NlkUls
فيما أعلن الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع، على حسابه في منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.
وكتب طبيق عبر منصة "إكس": "ترجل السبت بمحور عمليات سنار المقدم عبد الرحمن البيشي وهو يقود قواته لتحرير كل شبر في أرض السودان".
وأضاف: "كلما استشهد وترجل فارس من على صهوة جواده ازددنا قوة وعزيمة وإصرارا لمواصلة مشوار التحرر".
ترجل اليوم السبت 20/7/2024 بمحور عمليات سنار الفارس المغوار المقدم/عبدالرحمن البيشي— الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) July 20, 2024
وهو يقود قواته لتحرير كل شبر في أرض السودان من قبضة الجماعات الإرهابية ومليشات البرهان
وكلما استشهد وترجل فارس من على صهوة جواده إزددنا قوة وعزيمة وإصرار لمواصلة مشوار التحرر
تقبلك الله شهيدا"…
ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر نفسه.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.