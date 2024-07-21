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"الدعم السريع" تعلن مقتل أحد أبرز قادتها بعد "دحر" الجيش السوداني لها من ولاية سنار
"الدعم السريع" تعلن مقتل أحد أبرز قادتها بعد "دحر" الجيش السوداني لها من ولاية سنار
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T06:02+0000
2024-07-21T06:02+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
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وقال الجيش السوداني في بيان له، أمس السبت، إن "قواته في ولاية سنار، استلمت 5 مركبات قتالية بعد دحرها العدو (الدعم السريع)، ودمرت عدد 16 مركبة قتالية".فيما أعلن الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع، على حسابه في منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.وكتب طبيق عبر منصة "إكس": "ترجل السبت بمحور عمليات سنار المقدم عبد الرحمن البيشي وهو يقود قواته لتحرير كل شبر في أرض السودان".وأضاف: "كلما استشهد وترجل فارس من على صهوة جواده ازددنا قوة وعزيمة وإصرارا لمواصلة مشوار التحرر".ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر نفسه.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"الدعم السريع" تعلن مقتل أحد أبرز قادتها بعد "دحر" الجيش السوداني لها من ولاية سنار

06:02 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDأفراد من الجيش السوداني
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
أفراد من الجيش السوداني
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.
وقال الجيش السوداني في بيان له، أمس السبت، إن "قواته في ولاية سنار، استلمت 5 مركبات قتالية بعد دحرها العدو (الدعم السريع)، ودمرت عدد 16 مركبة قتالية".
فيما أعلن الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع، على حسابه في منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.
وكتب طبيق عبر منصة "إكس": "ترجل السبت بمحور عمليات سنار المقدم عبد الرحمن البيشي وهو يقود قواته لتحرير كل شبر في أرض السودان".
وأضاف: "كلما استشهد وترجل فارس من على صهوة جواده ازددنا قوة وعزيمة وإصرارا لمواصلة مشوار التحرر".
ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر نفسه.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
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