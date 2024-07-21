السعودية تطرح أول "أحزمة متمعدنة" من نوعها أمام شركات الاستكشاف
استخراج الذهب
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاقها أول أحزمة متمعدنة من نوعها، أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية.
وتمتد الأحزمة المتمعدنة على مساحة 4,788 كيلومترا مربعا، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في السعودية، والتي تقدّر بقيمة 9.3 تريليونات ريال (نحو 2.48 تريليون دولار)، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
وتشمل الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة، 3 رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترا مربعا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترا مربعا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "منطقة حزام جبل صائد تضم منجم مهد الذهب، والذي يعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، هذا إلى جانب منجم "جبل صائد"، والذي يعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أن موقع الحجار والذي يضم منجم "الحجار" للذهب والنحاس يعد حاليًا منجم غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 أوقية من الذهب سنويا".
تعلن وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن إطلاق أول أحزمة متمعدنة من نوعها؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية pic.twitter.com/KF4JEsKK2b— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 21, 2024
من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح بن محمد الجراح، أن "طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، إذ تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية، التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى".
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن طرح أول أحزمة متمعدنة من نوعها للمنافسة أمام شركات الاستكشاف المحلية والدولية. pic.twitter.com/nR493J9ItS— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) July 21, 2024
وبشأن عملية المنافسة على الرخص المطروحة، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنها "ستتم وفقا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو/ تموز الجاري إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأخيرا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير/ كانون الثاني 2025".