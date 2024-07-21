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الكرملين: تحقيق أهداف العملية الخاصة يعد أولوية بالنسبة لروسيا وليس الانتخابات الأمريكية
الكرملين: تحقيق أهداف العملية الخاصة يعد أولوية بالنسبة لروسيا وليس الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي الأولوية بالنسبة لروسيا وليس... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف: "أولويتنا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وليس نتائج الانتخابات الأمريكية".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تنحيه عن السباق.وقال بايدن، في بيان عبر "إكس": "أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".
https://sarabic.ae/20240721/الخارجية-الروسية-تعلق-على-انسحاب-بايدن-من-الانتخابات-الرئاسية--1091000282.html
https://sarabic.ae/20240721/بايدن-يعلن-انسحابه-من-السباق-الرئاسي--1090998768.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: تحقيق أهداف العملية الخاصة يعد أولوية بالنسبة لروسيا وليس الانتخابات الأمريكية
19:26 GMT 21.07.2024 (تم التحديث: 19:27 GMT 21.07.2024)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي الأولوية بالنسبة لروسيا وليس نتائج الانتخابات الأمريكية.
وقال بيسكوف: "أولويتنا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وليس نتائج الانتخابات الأمريكية".
وأضاف: "لا يزال أمامنا 4 أشهر قبل الانتخابات، وهذا وقت طويل يمكن أن يتغير خلاله الكثير، وعلينا أن ننتبه ونراقب ما سيحدث بعد ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل
، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.
وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".
وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تنحيه عن السباق.
وقال بايدن، في بيان عبر "إكس": "أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".