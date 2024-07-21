بعد 43 عاما في السجن.. الإفراج عن سيدة أدينت خطأ بجريمة قتل
© Photo / Unsplash/ 7500 RPMسجن
سجن
© Photo / Unsplash/ 7500 RPM
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نالت امرأة حريتها، بعد قضائها فترة عقوبة امتدت إلى 43 عاما، نتيجة جريمة قتل لم ترتكبها، بعد إلغاء إدانتها.
وكانت ساندرا هيمي، أدينت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1980، بطعن عاملة المكتبة، باتريشيا جيشكي، في ولاية ميسوري الأمريكية حتى الموت، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وكانت تبلغ من العمر وقتها 20 عاما.
ولم يكن هناك أي دليل يربط هيمي بالجريمة، سوى الاعتراف الذي أدلت به تحت التخدير الشديد في مستشفى للأمراض النفسية، حسبما توصلت مراجعة لحالتها.
Amerykanka Sandra Hemme wyszła na wolność po 43 latach niesłusznie spędzonych w więzieniu. Sąd wykazał, że lokalna policja zignorowała dowody bezpośrednio wskazujące na jednego z jej funkcjonariuszy - Michaela Holmana— TeoJade4 (@PucekAnna) July 21, 2024
jprdle pic.twitter.com/fZx7QUDPy3
ويعتقد أن ساندرا هيم تبلغ حاليا 64 عاما، وقضت أطول فترة إدانة غير مشروعة لمرأة في تاريخ أمريكا، وفقا لممثليها.
وقال فريقها القانوني في مشروع براءتها، إنهم ممتنون لعودة ساندرا أخيرًا إلى عائلتها، وأنهم "سيواصلون النضال" لتبرئة اسمها، بحسب تعبيرهم.
Sandra “Sandy” Hemme spent 43 years in prison for a crime that evidence supports she did not commit, making her the longest-known wrongly incarcerated woman in the U.S. as of June 14, 2024. There was no evidence she even knew the victim. She is now free after her conviction from… pic.twitter.com/kjDge269YO— Gabby Grey (@libertyycookies) July 20, 2024
وأشارت مراجعة قاضي محكمة الدائرة، ريان هورسمان، إلى عدم وجود أدلة جنائية تربط ساندرا هيمي بجريمة القتل، ولم يكن لديها أي دافع، ولم يكن هناك شهود يربطونها بالجريمة.
وغادرت ساندرا هيمي السجن أخيرا، يوم الجمعة الماضي، وستعيش مع شقيقتها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبعد إطلاق سراحها، التقت بأسرتها في حديقة قريبة، واحتضنت شقيقتها وابنتها وحفيدتها.