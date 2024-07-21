https://sarabic.ae/20240721/سلطنة-عمان-تصعيد-التوتر-في-المنطقة-سيزيد-الوضع-الإقليمي-تعقيدا-ويعرقل-جهود-التهدئة-1090995779.html

سلطنة عمان: تصعيد التوتر في المنطقة سيزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة

سلطنة عمان: تصعيد التوتر في المنطقة سيزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، عن "إدانة سلطنة عمان للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية اليمنية الشقيقة". 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T15:59+0000

2024-07-21T15:59+0000

2024-07-21T15:59+0000

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وأكدت الخارجية العمانية، في بيان لها، أن "هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً جديداً للتوتر في المنطقة وسيزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات وتحقيق السلام المنشود، وخاصة فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".وأهابت الوزارة، بالمجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.وأكدت وزارة الخارجية، على أهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240721/الحوثي-نحن-سعداء-بأن-المعركة-أصبحت-مباشرة-مع-العدو-الإسرائيلي-1090993911.html

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