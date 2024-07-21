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ضابط مخابرات أمريكي: السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى.. فيديو
ضابط مخابرات أمريكي: السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في وكالة المخابرات المركزية والمسؤول بوزارة الخارجية، لاري جونسون، أن قرار جو بايدن بترك السباق الرئاسي "أثار صراعًا مجنونًا". 21.07.2024, سبوتنيك عربي
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2024-07-21T22:29+0000
جو بايدن
نائب الرئيس الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
المخابرات الأمريكية
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وقال جونسون، "سماسرة السلطة الديمقراطيون، ما يريدونه هو استبدال كامالا هاريس بميشيل أوباما..ذا تخلصوا من كامالا ولم يستبدلوها بامرأة سوداء، فإن هذا سيؤدي إلى اضطراب حقيقي في الحزب الديمقراطي".وأشار كذلك إلى أن "كامالا هاريس لن تستسلم بسهولة.. لأنها تريد أن يتم ترشيحها كخليفة وهذا سيجلب المزيد من عدم الاستقرار إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي المقبل.يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركير على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
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جو بايدن, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, المخابرات الأمريكية
جو بايدن, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, المخابرات الأمريكية

ضابط مخابرات أمريكي: السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى.. فيديو

21:47 GMT 21.07.2024 (تم التحديث: 22:29 GMT 21.07.2024)
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبر
صرح الضابط المتقاعد في وكالة المخابرات المركزية والمسؤول بوزارة الخارجية، لاري جونسون، أن قرار جو بايدن بترك السباق الرئاسي "أثار صراعًا مجنونًا".
وقال جونسون، "سماسرة السلطة الديمقراطيون، ما يريدونه هو استبدال كامالا هاريس بميشيل أوباما..ذا تخلصوا من كامالا ولم يستبدلوها بامرأة سوداء، فإن هذا سيؤدي إلى اضطراب حقيقي في الحزب الديمقراطي".
وأشار كذلك إلى أن "كامالا هاريس لن تستسلم بسهولة.. لأنها تريد أن يتم ترشيحها كخليفة وهذا سيجلب المزيد من عدم الاستقرار إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي المقبل.
يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركير على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
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