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https://sarabic.ae/20240721/هل-تكون-هذه-أغرب-ركلة-جزاء-في-تاريخ-كرة-القدم؟-فيديو-1090988190.html
هل تكون هذه أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم؟... فيديو
هل تكون هذه أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم؟... فيديو
سبوتنيك عربي
يختلف أحيانا عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم حول ركلات الجزاء التي يحتسبها الحكام، على ما إذا كانت صحيحة أم لا. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T11:44+0000
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ولكن يظل الحكم له السلطة العليا في احتساب ركلة الجزاء من عدمها، رغم تطور القوانين واستخدام التكنولوجيا أثناء المبارايات.أمس السبت، احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل، خلال مباراة بين فريقي فلامينغو وكريسيوما، ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدوري البرازيلي.وتظهر لقطة احتساب ركلة الجزاء، أن المباراة في الدقيقة 90 تقريبا وتتجه للتعادل بنتيجة 1-1.وخلال هجمة مرتدة، وصلت الكرة إلى مهاجم فريق فلامينغو، داخل منطقة الجزاء، وبينما كان مندفعا باتجاه الكرة محاولا التسديد، كانت هناك كرة ثانية في الملعب، فقام أحد مدافعي كريسيوما بركل الكرة الثانية باتجاه الكرة الأصلية فأفسد تسديدة المهاجم بعد أن ذهبت الكرتان في اتجاهين مختلفين، كما أظهرت لقطات الفيديو.وعلى الفوز، أعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح فريق فلامينغو، وسط اعتراض لاعبي الفريق الضيف، ولكن من دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز فلامينغو بهدفين لهدف.وبذلك رفع فلامينغو رصيده من النقاط إلى 34 نقطة احتل بها المركز الثاني في ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد كريسيوما عند 14 نقطة وظل في المركز 17.
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نادي الفيديو, منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار البرازيل

هل تكون هذه أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم؟... فيديو

11:44 GMT 21.07.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
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يختلف أحيانا عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم حول ركلات الجزاء التي يحتسبها الحكام، على ما إذا كانت صحيحة أم لا.
ولكن يظل الحكم له السلطة العليا في احتساب ركلة الجزاء من عدمها، رغم تطور القوانين واستخدام التكنولوجيا أثناء المبارايات.
أمس السبت، احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل، خلال مباراة بين فريقي فلامينغو وكريسيوما، ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدوري البرازيلي.
وتظهر لقطة احتساب ركلة الجزاء، أن المباراة في الدقيقة 90 تقريبا وتتجه للتعادل بنتيجة 1-1.
وخلال هجمة مرتدة، وصلت الكرة إلى مهاجم فريق فلامينغو، داخل منطقة الجزاء، وبينما كان مندفعا باتجاه الكرة محاولا التسديد، كانت هناك كرة ثانية في الملعب، فقام أحد مدافعي كريسيوما بركل الكرة الثانية باتجاه الكرة الأصلية فأفسد تسديدة المهاجم بعد أن ذهبت الكرتان في اتجاهين مختلفين، كما أظهرت لقطات الفيديو.
وعلى الفوز، أعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح فريق فلامينغو، وسط اعتراض لاعبي الفريق الضيف، ولكن من دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز فلامينغو بهدفين لهدف.
وبذلك رفع فلامينغو رصيده من النقاط إلى 34 نقطة احتل بها المركز الثاني في ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد كريسيوما عند 14 نقطة وظل في المركز 17.
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