https://sarabic.ae/20240721/وزير-الخارجية-الكوبي-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-الإبادة-الجماعية-للفلسطينيين-1090993460.html
وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين
وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على الغارة الإسرائيلية، يوم السبت، بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، داعيا إلى وضع حد للإبادة الجماعية للفلسطينيين. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T14:37+0000
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وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "ندعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين".وفي وقت سابق، قال رودريغيز إن كوبا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يقضي بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل ضما.كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة"أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240721/الحوثي-الهجوم-الإسرائيلي-على-اليمن-سيساهم-في-تصعيد-عملياتنا-ضدها-1090991993.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, كوبا, أخبار فلسطين اليوم
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, كوبا, أخبار فلسطين اليوم
وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين
علق وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على الغارة الإسرائيلية، يوم السبت، بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، داعيا إلى وضع حد للإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "ندعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين".
وأعرب رودريغيز في منشوره عن قلقه بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي الحديدة.
وفي وقت سابق، قال رودريغيز إن كوبا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يقضي بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل ضما.
كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.
وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة"أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.