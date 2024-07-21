وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240721/وزير-الخارجية-الكوبي-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-الإبادة-الجماعية-للفلسطينيين-1090993460.html
وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين
وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على الغارة الإسرائيلية، يوم السبت، بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، داعيا إلى وضع حد للإبادة الجماعية للفلسطينيين. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T14:37+0000
2024-07-21T14:37+0000
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
كوبا
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089742230_4:0:1277:716_1920x0_80_0_0_380ca8abdf7a9ef1a2cca0810f43386b.jpg
وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "ندعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين".وفي وقت سابق، قال رودريغيز إن كوبا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يقضي بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل ضما.كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة"أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240721/الحوثي-الهجوم-الإسرائيلي-على-اليمن-سيساهم-في-تصعيد-عملياتنا-ضدها-1090991993.html
إسرائيل
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089742230_163:0:1118:716_1920x0_80_0_0_9347f0c844a8b66d92ed03ab279d8880.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, كوبا, أخبار فلسطين اليوم
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, كوبا, أخبار فلسطين اليوم

وزير الخارجية الكوبي يدعو إسرائيل إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين

14:37 GMT 21.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على الغارة الإسرائيلية، يوم السبت، بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، داعيا إلى وضع حد للإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "ندعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين".

وأعرب رودريغيز في منشوره عن قلقه بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي الحديدة.

وفي وقت سابق، قال رودريغيز إن كوبا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يقضي بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل ضما.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
الحوثي: الهجوم الإسرائيلي على اليمن سيساهم في تصعيد عملياتنا ضدها
13:55 GMT
كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.
وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة"أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:12 GMTالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"أنصار الله"05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала