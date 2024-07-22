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المبعوث الأمريكي للسودان يدعو الجيش و"الدعم السريع" للانخراط في مفاوضات مباشرة
المبعوث الأمريكي للسودان يدعو الجيش و"الدعم السريع" للانخراط في مفاوضات مباشرة
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، اليوم الاثنين، على ضرورة أن "يشارك كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مفاوضات مباشرة لإنهاء هذا... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T19:37+0000
2024-07-22T19:37+0000
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وقال بيرييلو، عبر حسابه على منصة "إكس": "إننا نشيد ونسلط الضوء على الجهود الشجاعة، التي يبذلها الشباب والنساء السودانيون، الذين ينظمون ويشاركون في الإضرابات عن الطعام للفت الانتباه إلى السودان باعتباره أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع ظروف شبيهة بالمجاعة في أجزاء من البلاد المعزولة بسبب استمرار الحرب".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أمس الأحد، إسقاط طائرات مسيرات تابعة للجيش السوداني. وقالت "الدعم السريع"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الأشاوس أسقطوا 3 طائرات مسيرة لمليشيا البرهان ومرتزقة الحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور".وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر ذاته.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240722/منظمات-المجتمع-المدني-في-السودان-لـسبوتنيك-الوضع-الإنساني-وصل-إلى-مرحلة-خطيرة-في-البلاد-صور-1091032432.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المبعوث الأمريكي للسودان يدعو الجيش و"الدعم السريع" للانخراط في مفاوضات مباشرة

19:37 GMT 22.07.2024
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، اليوم الاثنين، على ضرورة أن "يشارك كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مفاوضات مباشرة لإنهاء هذا الصراع".
وقال بيرييلو، عبر حسابه على منصة "إكس": "إننا نشيد ونسلط الضوء على الجهود الشجاعة، التي يبذلها الشباب والنساء السودانيون، الذين ينظمون ويشاركون في الإضرابات عن الطعام للفت الانتباه إلى السودان باعتباره أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع ظروف شبيهة بالمجاعة في أجزاء من البلاد المعزولة بسبب استمرار الحرب".
وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أمس الأحد، إسقاط طائرات مسيرات تابعة للجيش السوداني. وقالت "الدعم السريع"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الأشاوس أسقطوا 3 طائرات مسيرة لمليشيا البرهان ومرتزقة الحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور".
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.
وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.
الأوضاع الإنسانية في السودان تصل إلى مراحل خطيرة بعد العقوبات الدولية وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
منظمات المجتمع المدني في السودان لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة خطيرة في البلاد.. صور
16:21 GMT
ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر ذاته.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
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