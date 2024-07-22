https://sarabic.ae/20240722/النساء-المرشحات-للرئاسة-في-دول-الشرق-الأوسط-عام-2024-1091026985.html
النساء المرشحات للرئاسة في دول الشرق الأوسط عام 2024
النساء المرشحات للرئاسة في دول الشرق الأوسط عام 2024
سبوتنيك عربي
النساء المرشحات للرئاسة في دول الشرق الأوسط عام 2024
2024-07-22T14:29+0000
2024-07-22T14:29+0000
2024-07-22T14:29+0000
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من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في دول الشرق الأوسط عام 2024 في كل من الجزائر وإيران وتونس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
النساء المرشحات للرئاسة في دول الشرق الأوسط عام 2024
النساء المرشحات للرئاسة في دول الشرق الأوسط عام 2024
النساء المرشحات للرئاسة في دول الشرق الأوسط عام 2024
تقليديا، كان منصب رئيس الدولة يشغله الرجال. ومع ذلك، في الوقت الحاضر هناك العديد من الدول التي ترأسها النساء. جمع فريق وكالة "سبوتنيك" قائمة بالدول، التي تحكمها نساء في مختلف أنحاء العالم، والتي تشاهدونها في الإنفوغراف الآتي.
من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في دول الشرق الأوسط عام 2024 في كل من الجزائر وإيران وتونس.