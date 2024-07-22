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تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة... صور
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة... صور
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي، بثينة قراقبة، اليوم الاثنين، بأن السلطات التونسية سترسل ظهر اليوم، سفينة محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت قراقبة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "السفينة ستكون محملة بـ1609 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية، فضلا عن سيارتي إسعاف تم التبرع بهما إلى جانب كمية من المعدات الطبية".وأضافت المتحدثة بأن "السفينة ستصل إلى ميناء بورسعيد بمصر، على أن يتم في وقت لاحق تفريغها في شاحنات لنقلها برًا إلى غزة عبر المعبر الحدودي رفح، إثر التنسيق مع السلطات المصرية".وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت منتصف الشهر الجاري، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.وشارك في هذه المسيرة، التي دعت إليها "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، حيث رفعوا علمي فلسطين وتونس، واللافتات المنددة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.وطالب المشاركون بـ"وقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وكل القوى الغربية الداعمة لها، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتكثيف المساعدات للقطاع المحاصر، وتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية".وجابت المسيرة العاصمة التونسية انطلاقاً من ساحة "الشهيد حلمي المناعي"، وصولاً إلى شارع "الحبيب بورقيبة" الموجود في قلب العاصمة.
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حصري, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, фото
حصري, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, фото

تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة... صور

12:38 GMT 22.07.2024
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أفادت المتحدثة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي، بثينة قراقبة، اليوم الاثنين، بأن السلطات التونسية سترسل ظهر اليوم، سفينة محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية الموجهة لفائدة قطاع غزة، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني، بحسب قولها.
وقالت قراقبة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "السفينة ستكون محملة بـ1609 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية، فضلا عن سيارتي إسعاف تم التبرع بهما إلى جانب كمية من المعدات الطبية".
وأضافت المتحدثة بأن "السفينة ستصل إلى ميناء بورسعيد بمصر، على أن يتم في وقت لاحق تفريغها في شاحنات لنقلها برًا إلى غزة عبر المعبر الحدودي رفح، إثر التنسيق مع السلطات المصرية".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت منتصف الشهر الجاري، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وشارك في هذه المسيرة، التي دعت إليها "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، حيث رفعوا علمي فلسطين وتونس، واللافتات المنددة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وطالب المشاركون بـ"وقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وكل القوى الغربية الداعمة لها، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتكثيف المساعدات للقطاع المحاصر، وتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية".
وجابت المسيرة العاصمة التونسية انطلاقاً من ساحة "الشهيد حلمي المناعي"، وصولاً إلى شارع "الحبيب بورقيبة" الموجود في قلب العاصمة.
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