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سيناتور أمريكي: لا ينبغي الترحيب بـ نتنياهو في الكونغرس بل إدانة سياسته في غزة
سيناتور أمريكي: لا ينبغي الترحيب بـ نتنياهو في الكونغرس بل إدانة سياسته في غزة
سبوتنيك عربي
قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إنه لا ينبغي الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، بسبب رفضه دعم حل الدولتين وقتل ما... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T23:15+0000
2024-07-22T23:15+0000
العالم
بنيامين نتنياهو
الكونغرس الأمريكي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ساندرز في بيان يوم الاثنين، "لا. لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس الأميركي. بل على العكس من ذلك، ينبغي إدانة سياساته في غزة والضفة الغربية ورفضه دعم حل الدولتين بشدة".ووفقا لساندرز، فإن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على غزة جعلت القطاع غير صالح للعيش وتركت ما يقرب من 500 ألف شخص يواجهون المجاعة.ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء.وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن نتنياهو طلب لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لكن من غير الواضح ما إذا كان الأخير قد وافق على لقاء رئيس الوزراء وسط خلاف في علاقاتهما حدث عام 2020 عندما أشاد الزعيم الإسرائيلي بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية على ترامب.
https://sarabic.ae/20240721/غالانت-ندعم-نتنياهو-لإبرام-صفقة-تبادل-الرهائن-برغم-الخلافات-1090999425.html
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العالم, بنيامين نتنياهو, الكونغرس الأمريكي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, بنيامين نتنياهو, الكونغرس الأمريكي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي: لا ينبغي الترحيب بـ نتنياهو في الكونغرس بل إدانة سياسته في غزة

23:15 GMT 22.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إنه لا ينبغي الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، بسبب رفضه دعم حل الدولتين وقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني في غزة.
وأضاف ساندرز في بيان يوم الاثنين، "لا. لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس الأميركي. بل على العكس من ذلك، ينبغي إدانة سياساته في غزة والضفة الغربية ورفضه دعم حل الدولتين بشدة".
وتابع السيناتور الأمريكي، "من وجهة نظري، لا ينبغي لحكومته اليمينية المتطرفة أن تحصل على قرش آخر من دعم دافعي الضرائب الأمريكيين لمواصلة التدمير اللاإنساني لغزة".
ووفقا لساندرز، فإن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على غزة جعلت القطاع غير صالح للعيش وتركت ما يقرب من 500 ألف شخص يواجهون المجاعة.
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
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أمس, 18:17 GMT
وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن نتنياهو طلب لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لكن من غير الواضح ما إذا كان الأخير قد وافق على لقاء رئيس الوزراء وسط خلاف في علاقاتهما حدث عام 2020 عندما أشاد الزعيم الإسرائيلي بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية على ترامب.
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