https://sarabic.ae/20240722/شاطئ-مدينة-صور-في-جنوب-لبنان-جمال-طبيعي-وتحديات-متزايدة-في-ظل-الحرب-1091015634.html

شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان جمال طبيعي وتحديات متزايدة في ظل الحرب... صور وفيديو

شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان جمال طبيعي وتحديات متزايدة في ظل الحرب... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

يعرف شاطئ صور بجماله الطبيعي وسحره الخلاب، ويجذب آلاف الرواد سنوياً للاستمتاع بأجوائه الهادئة ورماله الذهبية، لكن هذا العام، يطل الموسم الصيفي في ظل ظروف غير... 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T12:36+0000

2024-07-22T12:36+0000

2024-07-22T13:11+0000

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تقارير سبوتنيك

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قال نائب رئيس بلدية صور، صلاح خليل صبراوي، لـ"سبوتنيك"، إن "مدينة صور من أجمل المدن التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وفي المدينة يوجد شط يمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات من أجود أنواع الرمل، والمدينة تقوم على السياحة وهي سياحية بامتياز كونها لا تحتوي على مصانع ومزارع. لدينا البحر الذي يلف المدينة من ثلاث جهات".وحول موسم الصيف وعائدات الشاطئ على المدينة، شرح صبراوي: وتابع: "هذا الموسم لا يعود بالنفع للبلدية فقط بل للمدينة كلها، على سبيل المثال، بائعي اللحم وصيادي الأسماك وبائعي الخضار يعملون لأنهم يبيعون منتجاتهم للخيم التي تحتوي على مطاعم، إلى جانب شركات المياه والمرطبات وغيرها، وبالتالي، الشاطئ يخلق دورة اقتصادية في المدينة، ويشكل رافعة مادية للبلدية ومحمية شاطئ صور، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان، نحن نقول الحمد لله إننا نملك شاطئ صور".وأضاف: وحول أهمية المحمية وتنوعها البيئي، قال مدير محمية شاطئ صور الطبيعية، علي بدر الدين: "صور مميزة لأن لديها محمية شاطئ صور الطبيعية التي تبلغ 128 كيلومترا مربعا حتى المياه الإقليمية، وعلى البر تبلغ 3.8 كيلومتر مربع، وهي تتقسم إلى ثلاثة أقسام، سياحية، وعلمية، وزراعية".وتابع: وعن الاعتداءات الإسرائيلية ومدى تأثيرها على المحمية، قال: "لا بد أن العدو الإسرائيلي بالحرب التي يشنها علينا تأثيرها على البشر هو الأولوية، ولكن أيضاً يوجد تأثير على الأنظمة البيئية، على سبيل المثال، الفوسفور الذي يستخدمه له تأثير مباشر لأنه يحرق النباتات والأشجار ومساكن وأماكن تعايش الكائنات، ويوجد تأثير غير مباشر وهو على فترات طويلة، حيث تتأثر التربة لأنها لن تصلح للنبات والأشجار وتحتاج إلى وقت طويل للتعافي. نحن في مدينة صور تأثرنا، ولكن ليس واضحاً إلى حد الآن مدى التأثير، خاصة لأن المواجهات تنحصر على الشريط الحدودي. بطبيعة الحال، سيحدث خلل بيئي يؤثر على التوازن في الكائنات الحية".تنتشر على الشاطئ الخيم الخشبية التي تشكل استراحات ومطاعم لاستقبال الزوار، وهي خيم يتم استثمارها ودفع بدل للبلدية. يقول غالب حسن صفي الدين، مالك أحد مستثمري الخيم على شاطئ صور: وتابع: "الطيران الإسرائيلي يعمد إلى خرق جدار الصوت دون أن يقصف، لأن المعادلة اليوم تغيرت والناس تعلم جيداً أنه بحال قصفت إسرائيل المدنيين سترد المقاومة بقصف المدنيين، قوة الردع التي خلقتها المقاومة شجعتنا على الاستثمار هنا والعيش حياة طبيعية في المدينة وضواحيها".ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية، يظل شاطئ صور رمزاً للصمود والجمال الطبيعي، ومحوراً اقتصادياً وسياحياً مهماً للمدينة وسكانها، تبقى صور قادرة على جذب الزوار وإحياء دورة الحياة فيها، مستندة إلى تاريخها العريق وثرواتها الطبيعية، متطلعة إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

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