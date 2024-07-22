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شركة "أمبري": الحرس الثوري الإيراني يعترض ناقلة قبالة مدينة بوشهر
شركة "أمبري": الحرس الثوري الإيراني يعترض ناقلة قبالة مدينة بوشهر
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، باعترض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، ناقلة نفط ترفع علم توغو وتديرها دولة الإمارات، بحسب قول الشركة. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T16:05+0000
2024-07-22T16:05+0000
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وقالت الشركة إن "الحرس الثوري اعترض ناقلة النفط على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بوشهر الإيرانية"، مؤكدة أنه "من غير المرجح أن تكون دوافع سياسية وراء حادث اعتراض الحرس الثوري للناقلة".وأوضحت أن "الجهة المالكة للناقلة فقدت الاتصال مؤقتا بها عند احتجازها".وكان ‏الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "احتجاز سفينتين تهربان 4.5 مليون لتر من الوقود"، بحسب قوله.وقال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه "تم الاستيلاء على السفينتين تحملان الوقود المهرب جنوب جزيرة أبو موسى"، مشيرًا إلى أنه "تم القبض على 13 من أفراد الطاقم الأجنبي، و21 شخصا آخرين في هذه العملية".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذّر العام الماضي، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها الموجودة في المنطقة، إذ أعلنت عن نيتها نشر مدمرة وطائرات حربية من طراز "إف-35" و"إف-16"، بالإضافة إلى مجموعة جاهزية جماعية، ووحدة بحرية تضم نحو 3000 شخص.وتقول القوات العسكرية الأمريكية إن "إيران استولت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة دولية في المنطقة، خلال العامين الماضيين".وأعلنت واشنطن أن قواتها "حالت دون محاولتين من قبل إيران لاستيلاء على ناقلات نفط تجارية في المياه الدولية قبالة عمان، في 5 يوليو/تموز 2023".وكانت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في يوليو 2023، عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرّب وقودا إيرانيا".وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "مقاتلتين من طراز "A-10" والمخصصة للاشتباك القريب، قامتا بسلوك خطر وغير مهني بالكامل، ومن ثم تم إرسال مروحية وطائرة مسيرة وطائرة أخرى مأهولة، إلى المنطقة التي كنا نفتش فيها السفينة، لكن مقاتلينا احتجزوا السفينة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
https://sarabic.ae/20240413/الحرس-الثوري-الإيراني-يختطف-سفينة-إسرائيلية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1087945557.html
https://sarabic.ae/20240213/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إطلاق-صاروخ-باليستي-بعيد-المدى-من-سفينة-حربية-1086021417.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

شركة "أمبري": الحرس الثوري الإيراني يعترض ناقلة قبالة مدينة بوشهر

16:05 GMT 22.07.2024
© AFP 2023 / Ebrahim Norooziالسفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / Ebrahim Noroozi
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أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، باعترض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، ناقلة نفط ترفع علم توغو وتديرها دولة الإمارات، بحسب قول الشركة.
وقالت الشركة إن "الحرس الثوري اعترض ناقلة النفط على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بوشهر الإيرانية"، مؤكدة أنه "من غير المرجح أن تكون دوافع سياسية وراء حادث اعتراض الحرس الثوري للناقلة".
وأوضحت أن "الجهة المالكة للناقلة فقدت الاتصال مؤقتا بها عند احتجازها".
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديو
13 أبريل, 10:53 GMT
وكان ‏الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "احتجاز سفينتين تهربان 4.5 مليون لتر من الوقود"، بحسب قوله.
وقال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه "تم الاستيلاء على السفينتين تحملان الوقود المهرب جنوب جزيرة أبو موسى"، مشيرًا إلى أنه "تم القبض على 13 من أفراد الطاقم الأجنبي، و21 شخصا آخرين في هذه العملية".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذّر العام الماضي، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".
وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها الموجودة في المنطقة، إذ أعلنت عن نيتها نشر مدمرة وطائرات حربية من طراز "إف-35" و"إف-16"، بالإضافة إلى مجموعة جاهزية جماعية، ووحدة بحرية تضم نحو 3000 شخص.
وتقول القوات العسكرية الأمريكية إن "إيران استولت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة دولية في المنطقة، خلال العامين الماضيين".
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية
13 فبراير, 06:29 GMT
وأعلنت واشنطن أن قواتها "حالت دون محاولتين من قبل إيران لاستيلاء على ناقلات نفط تجارية في المياه الدولية قبالة عمان، في 5 يوليو/تموز 2023".
وكانت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في يوليو 2023، عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرّب وقودا إيرانيا".
وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "مقاتلتين من طراز "A-10" والمخصصة للاشتباك القريب، قامتا بسلوك خطر وغير مهني بالكامل، ومن ثم تم إرسال مروحية وطائرة مسيرة وطائرة أخرى مأهولة، إلى المنطقة التي كنا نفتش فيها السفينة، لكن مقاتلينا احتجزوا السفينة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
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