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https://sarabic.ae/20240722/نانجينغ-155-مدمرة-صينية-مزودة-بصواريخ-خارقة-1091037382.html
"نانجينغ-155".. مدمرة صينية مزودة بصواريخ خارقة
"نانجينغ-155".. مدمرة صينية مزودة بصواريخ خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بعد الجيشين الأمريكي والروسي، ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الأسطول الروسي. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T20:49+0000
2024-07-22T20:56+0000
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ويتضمن الأسطول البحري الصيني 730 وحدة بحرية بينها 49 مدمرة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2024.وتصنف "نانجينغ - 155" ضمن المدمرات الصينية الخارقة، التي دخلت الخدمة عام 2018، وهي مزودة بصواريخ موجهة، حسب موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي.وتنتمي "نانجينغ - 155" إلى فئة مدمرات الصواريخ الموجهة "تايب - 052 دي"، التي بدأ تشييدها منذ عام 2012، وأنتجت الصين 25 وحدة منها.المواصفات الفنيةتسليح المدمرة "نانجينغ - 155"كما يمكن للمدمرة الصينية أن تحمل جناحا جويا يضم مروحيات أو طائرات ثابتة الأجنحة مصممة للعمل على متنها.ويسمح تصميم المدمرة الصينية بتنفيذ مهام بحرية مختلفة تشمل العمل في المياه المفتوحة لمواجهة أساطيل معادية وتنفيذ مهام القصف على اللمواقع الساحلية وتنفيذ هجوم أرضي والدوريات البحرية وتنفيذ مهام فرض الحظر الجوي ومنع أي هدف معاد من اختراق مناطق تأمينها، إضافة إلى مهام توفير الدعم للوحدات البحرية الأخرى.
https://sarabic.ae/20230604/سفينة-حربية-صينية-تعترض-طريق-مدمرة-أمريكية-في-مضيق-تايوان-فيديو-1077733483.html
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https://sarabic.ae/20230926/المشروع-12418-زورق-روسي-يدمر-أساطيل-العدو-بصواريخ-موجهة-1081431613.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"نانجينغ-155".. مدمرة صينية مزودة بصواريخ خارقة

20:49 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 20:56 GMT 22.07.2024)
© Sputnik . Анна Раткоглоمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . Анна Раткогло
تابعنا عبر
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بعد الجيشين الأمريكي والروسي، ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الأسطول الروسي.
ويتضمن الأسطول البحري الصيني 730 وحدة بحرية بينها 49 مدمرة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2024.
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وتصنف "نانجينغ - 155" ضمن المدمرات الصينية الخارقة، التي دخلت الخدمة عام 2018، وهي مزودة بصواريخ موجهة، حسب موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي.
وتنتمي "نانجينغ - 155" إلى فئة مدمرات الصواريخ الموجهة "تايب - 052 دي"، التي بدأ تشييدها منذ عام 2012، وأنتجت الصين 25 وحدة منها.
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المواصفات الفنية

الطاقم: 280 بحارا.
الطول: 157 مترا.
العرض عند المنتصف: 17 مترا.
الغاطس (الجزء المغمور): 6.1 أمتار.
الإزاحة (وزن السفينة): 7.5 أطنان.
السرعة: 34.5 ميل/ ساعة (55.5 كلم/ ساعة).
المدى: 8 آلاف و369 كلم.

تسليح المدمرة "نانجينغ - 155"

مدفع 130 ملم.
منصات إطلاق رأسية يمكنها إطلاق 64 صاروخا.
منصة إطلاق صواريخ "أرض - جو".
نظام اشتباك قريب مضاد للأهداف الجوية.
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كما يمكن للمدمرة الصينية أن تحمل جناحا جويا يضم مروحيات أو طائرات ثابتة الأجنحة مصممة للعمل على متنها.
© Sputnikقدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة فوجيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
© Sputnik
ويسمح تصميم المدمرة الصينية بتنفيذ مهام بحرية مختلفة تشمل العمل في المياه المفتوحة لمواجهة أساطيل معادية وتنفيذ مهام القصف على اللمواقع الساحلية وتنفيذ هجوم أرضي والدوريات البحرية وتنفيذ مهام فرض الحظر الجوي ومنع أي هدف معاد من اختراق مناطق تأمينها، إضافة إلى مهام توفير الدعم للوحدات البحرية الأخرى.
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