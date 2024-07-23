https://sarabic.ae/20240723/أسود-البحر-تطرد-السياح-من-شاطئ-كاليفورنيا-فيديو--1091070745.html
أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو
أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجمت أسود البحر في ولاية كاليفورنيا المصطافين على الشاطئ، وبدأت بمهاجمتهم ومحاولة طردهم من الشاطئ. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T18:08+0000
2024-07-23T18:08+0000
2024-07-23T18:16+0000
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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام أسود البحر في خليج جولا، وهو شاطئ في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمهاجمة الناس على الشاطئ ومحاولة طردهم منه.ويعد هذا الشاطئ واحدا من أكثر الأماكن جذبًا لقضاء العطلات، على الرغم من أن النشطاء يحاولون منذ سنوات إغلاق المكان أمام السياح، حتى لا يزعجوا الحيوانات التي ترغب أيضًا في الاسترخاء في المنطقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو
18:08 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 18:16 GMT 23.07.2024)
هاجمت أسود البحر في ولاية كاليفورنيا المصطافين على الشاطئ، وبدأت بمهاجمتهم ومحاولة طردهم من الشاطئ.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام أسود البحر في خليج جولا، وهو شاطئ في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمهاجمة الناس على الشاطئ ومحاولة طردهم منه.
ويعد هذا الشاطئ واحدا من أكثر الأماكن جذبًا لقضاء العطلات، على الرغم من أن النشطاء يحاولون منذ سنوات إغلاق المكان أمام السياح، حتى لا يزعجوا الحيوانات التي ترغب أيضًا في الاسترخاء في المنطقة.