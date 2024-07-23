أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو

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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
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بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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27 د
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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https://sarabic.ae/20240723/أسود-البحر-تطرد-السياح-من-شاطئ-كاليفورنيا-فيديو--1091070745.html
أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو
أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجمت أسود البحر في ولاية كاليفورنيا المصطافين على الشاطئ، وبدأت بمهاجمتهم ومحاولة طردهم من الشاطئ. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام أسود البحر في خليج جولا، وهو شاطئ في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمهاجمة الناس على الشاطئ ومحاولة طردهم منه.ويعد هذا الشاطئ واحدا من أكثر الأماكن جذبًا لقضاء العطلات، على الرغم من أن النشطاء يحاولون منذ سنوات إغلاق المكان أمام السياح، حتى لا يزعجوا الحيوانات التي ترغب أيضًا في الاسترخاء في المنطقة.
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نادي الفيديو

أسود البحر تطرد السياح من شاطئ كاليفورنيا... فيديو

18:08 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 18:16 GMT 23.07.2024)
CC BY-SA 3.0 / Dale Simonson / Sea lion colony on Haida Gwaiiمستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا
مستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Dale Simonson / Sea lion colony on Haida Gwaii
تابعنا عبر
هاجمت أسود البحر في ولاية كاليفورنيا المصطافين على الشاطئ، وبدأت بمهاجمتهم ومحاولة طردهم من الشاطئ.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام أسود البحر في خليج جولا، وهو شاطئ في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمهاجمة الناس على الشاطئ ومحاولة طردهم منه.
ويعد هذا الشاطئ واحدا من أكثر الأماكن جذبًا لقضاء العطلات، على الرغم من أن النشطاء يحاولون منذ سنوات إغلاق المكان أمام السياح، حتى لا يزعجوا الحيوانات التي ترغب أيضًا في الاسترخاء في المنطقة.
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