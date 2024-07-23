https://sarabic.ae/20240723/إطلاق-صغار-السلاحف-البحرية-في-محمية-شاطئ-صور-حدث-بيئي-يحتفل-بالحياة-البحرية-فيديو-1091050667.html

إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو

إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو

سبوتنيك عربي

أطلقت محمية شاطئ صور الطبيعية، يوم أمس الاثنين، 120 من صغار السلاحف البحرية الضخمة الرأس "Caretta Caretta" في المنطقة العلمية للمحمية. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T10:27+0000

2024-07-23T10:27+0000

2024-07-23T10:36+0000

مجتمع

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091049097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f912013d1993e823a10a6003df7bd89c.jpg

وتجمهر رواد البحر لمشاهدة هذا الحدث البيئي، حيث شارك بعضهم بعملية الإطلاق، ما جعل من هذا اليوم مناسبة فريدة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية في لبنان.وأضاف بدر الدين: "نحن ضمن هذه الأوضاع التي نعيشها وخاصة اعتداءات العدو الإسرائيلي، نستمر بنشاطنا البيئي لنحافظ على مواردنا الطبيعية والمحمية ومدينتنا، وتبقى مدينة صور ومحميتها أهم مدينة على الصعيد الوطني والمتوسطي والعالمي".أنواع السلاحف البحرية في محمية شاطئ صوريعشعش في حوض البحر المتوسط نوعان من السلاحف البحرية التي تم تسجيلها في المحمية وهما السلحفاة البحرية الخضراء(Chelonia Mydas) والسلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta).السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia Mydas)تضع السلحفاة البحرية الخضراء بيضها ابتداءً من شهر مايو/أيار ولغاية شهر يوليو/تموز، ويبلغ طول السلاحف البحرية الكبيرة منها بين 90 و 100 سم، ويتراوح وزنها بين 113 و 182 كغم، وقد تم إدراج السلحفاة الخضراء على "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" في 1990، مما يعكس وضعها المهدد بالانقراض.السلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta)تُرى السلحفاة البحرية الضخمة الرأس في أوائل شهر أغسطس/آب، حيث تبدأ عملية التفقيس بعد 50 إلى 60 يوماً من وضع البيض. يبلغ طول السلحفاة البحرية الضخمة الرأس بين 90 و 114 سم، ووزنها بين 113 و 182 كغم. هذا النوع من السلاحف معروف بكونه آكل للحوم، ويتغذى على الحيوانات الصدفية، السلاطعين، شياطين البحر، الإسفنج، وقناديل البحر. وقد تم تصنيف هذا النوع كنوع معرض للانقراض من قبل الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.المخاطر التي تواجه السلاحف البحريةتتعرض السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية للعديد من المخاطر، وأهمها الاستهلاك البشري للسلاحف ومنتجاتها، وتعرضها للقتل غير المتعمد بواسطة شباك الصيادين، وتدمير وتدهور أماكن عيشها. هذه التحديات تجعل من الضروري تكثيف الجهود لحماية هذه الكائنات البحرية الفريدة وضمان استمرارها في البيئة الطبيعية.ويعتبر إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية حدثاً بيئياً مهماً يعزز الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للمحميات الطبيعية في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضمان استمرارها للأجيال المقبلة.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان