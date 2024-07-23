إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240723/إطلاق-صغار-السلاحف-البحرية-في-محمية-شاطئ-صور-حدث-بيئي-يحتفل-بالحياة-البحرية-فيديو-1091050667.html
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت محمية شاطئ صور الطبيعية، يوم أمس الاثنين، 120 من صغار السلاحف البحرية الضخمة الرأس "Caretta Caretta" في المنطقة العلمية للمحمية. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T10:27+0000
2024-07-23T10:36+0000
مجتمع
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091049097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f912013d1993e823a10a6003df7bd89c.jpg
وتجمهر رواد البحر لمشاهدة هذا الحدث البيئي، حيث شارك بعضهم بعملية الإطلاق، ما جعل من هذا اليوم مناسبة فريدة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية في لبنان.وأضاف بدر الدين: "نحن ضمن هذه الأوضاع التي نعيشها وخاصة اعتداءات العدو الإسرائيلي، نستمر بنشاطنا البيئي لنحافظ على مواردنا الطبيعية والمحمية ومدينتنا، وتبقى مدينة صور ومحميتها أهم مدينة على الصعيد الوطني والمتوسطي والعالمي".أنواع السلاحف البحرية في محمية شاطئ صوريعشعش في حوض البحر المتوسط نوعان من السلاحف البحرية التي تم تسجيلها في المحمية وهما السلحفاة البحرية الخضراء(Chelonia Mydas) والسلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta).السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia Mydas)تضع السلحفاة البحرية الخضراء بيضها ابتداءً من شهر مايو/أيار ولغاية شهر يوليو/تموز، ويبلغ طول السلاحف البحرية الكبيرة منها بين 90 و 100 سم، ويتراوح وزنها بين 113 و 182 كغم، وقد تم إدراج السلحفاة الخضراء على "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" في 1990، مما يعكس وضعها المهدد بالانقراض.السلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta)تُرى السلحفاة البحرية الضخمة الرأس في أوائل شهر أغسطس/آب، حيث تبدأ عملية التفقيس بعد 50 إلى 60 يوماً من وضع البيض. يبلغ طول السلحفاة البحرية الضخمة الرأس بين 90 و 114 سم، ووزنها بين 113 و 182 كغم. هذا النوع من السلاحف معروف بكونه آكل للحوم، ويتغذى على الحيوانات الصدفية، السلاطعين، شياطين البحر، الإسفنج، وقناديل البحر. وقد تم تصنيف هذا النوع كنوع معرض للانقراض من قبل الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.المخاطر التي تواجه السلاحف البحريةتتعرض السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية للعديد من المخاطر، وأهمها الاستهلاك البشري للسلاحف ومنتجاتها، وتعرضها للقتل غير المتعمد بواسطة شباك الصيادين، وتدمير وتدهور أماكن عيشها. هذه التحديات تجعل من الضروري تكثيف الجهود لحماية هذه الكائنات البحرية الفريدة وضمان استمرارها في البيئة الطبيعية.ويعتبر إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية حدثاً بيئياً مهماً يعزز الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للمحميات الطبيعية في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضمان استمرارها للأجيال المقبلة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091049097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a7e71abca1dcef219b896b85969cb43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان

إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو

10:27 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 23.07.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albay إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
أطلقت محمية شاطئ صور الطبيعية، يوم أمس الاثنين، 120 من صغار السلاحف البحرية الضخمة الرأس "Caretta Caretta" في المنطقة العلمية للمحمية.
وتجمهر رواد البحر لمشاهدة هذا الحدث البيئي، حيث شارك بعضهم بعملية الإطلاق، ما جعل من هذا اليوم مناسبة فريدة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية في لبنان.

وقال مدير محمية شاطئ صور الطبيعية والباحث في علوم الأحياء البحرية الدكتور علي بدر الدين: "نحن اليوم في المنطقة العلمية لمحمية شاطئ صور الطبيعية وكما كل عام في موسم تفقيس السلاحف البحرية، أطلقنا 120 سلحفاة ذات رأس ضخم بعد مراقبتها على مدى 55 يوماً. اليوم أطلقناها نحو البحر للنمو والتكاثر والتعايش، وعلى أمل أن تكبر وتعود إلى شاطئها المفضل في صور".

وأضاف بدر الدين: "نحن ضمن هذه الأوضاع التي نعيشها وخاصة اعتداءات العدو الإسرائيلي، نستمر بنشاطنا البيئي لنحافظ على مواردنا الطبيعية والمحمية ومدينتنا، وتبقى مدينة صور ومحميتها أهم مدينة على الصعيد الوطني والمتوسطي والعالمي".
أنواع السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور
يعشعش في حوض البحر المتوسط نوعان من السلاحف البحرية التي تم تسجيلها في المحمية وهما السلحفاة البحرية الخضراء(Chelonia Mydas) والسلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta).
السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia Mydas)
تضع السلحفاة البحرية الخضراء بيضها ابتداءً من شهر مايو/أيار ولغاية شهر يوليو/تموز، ويبلغ طول السلاحف البحرية الكبيرة منها بين 90 و 100 سم، ويتراوح وزنها بين 113 و 182 كغم، وقد تم إدراج السلحفاة الخضراء على "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" في 1990، مما يعكس وضعها المهدد بالانقراض.
© Sputnik . Abdul Kader Albay إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
السلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta)
تُرى السلحفاة البحرية الضخمة الرأس في أوائل شهر أغسطس/آب، حيث تبدأ عملية التفقيس بعد 50 إلى 60 يوماً من وضع البيض. يبلغ طول السلحفاة البحرية الضخمة الرأس بين 90 و 114 سم، ووزنها بين 113 و 182 كغم. هذا النوع من السلاحف معروف بكونه آكل للحوم، ويتغذى على الحيوانات الصدفية، السلاطعين، شياطين البحر، الإسفنج، وقناديل البحر. وقد تم تصنيف هذا النوع كنوع معرض للانقراض من قبل الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.
© Sputnik . Abdul Kader Albay إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
المخاطر التي تواجه السلاحف البحرية
تتعرض السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية للعديد من المخاطر، وأهمها الاستهلاك البشري للسلاحف ومنتجاتها، وتعرضها للقتل غير المتعمد بواسطة شباك الصيادين، وتدمير وتدهور أماكن عيشها. هذه التحديات تجعل من الضروري تكثيف الجهود لحماية هذه الكائنات البحرية الفريدة وضمان استمرارها في البيئة الطبيعية.
ويعتبر إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية حدثاً بيئياً مهماً يعزز الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للمحميات الطبيعية في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضمان استمرارها للأجيال المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала