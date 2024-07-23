إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية... فيديو
10:27 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 23.07.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albay إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أطلقت محمية شاطئ صور الطبيعية، يوم أمس الاثنين، 120 من صغار السلاحف البحرية الضخمة الرأس "Caretta Caretta" في المنطقة العلمية للمحمية.
وتجمهر رواد البحر لمشاهدة هذا الحدث البيئي، حيث شارك بعضهم بعملية الإطلاق، ما جعل من هذا اليوم مناسبة فريدة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية في لبنان.
وقال مدير محمية شاطئ صور الطبيعية والباحث في علوم الأحياء البحرية الدكتور علي بدر الدين: "نحن اليوم في المنطقة العلمية لمحمية شاطئ صور الطبيعية وكما كل عام في موسم تفقيس السلاحف البحرية، أطلقنا 120 سلحفاة ذات رأس ضخم بعد مراقبتها على مدى 55 يوماً. اليوم أطلقناها نحو البحر للنمو والتكاثر والتعايش، وعلى أمل أن تكبر وتعود إلى شاطئها المفضل في صور".
وأضاف بدر الدين: "نحن ضمن هذه الأوضاع التي نعيشها وخاصة اعتداءات العدو الإسرائيلي، نستمر بنشاطنا البيئي لنحافظ على مواردنا الطبيعية والمحمية ومدينتنا، وتبقى مدينة صور ومحميتها أهم مدينة على الصعيد الوطني والمتوسطي والعالمي".
أنواع السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور
يعشعش في حوض البحر المتوسط نوعان من السلاحف البحرية التي تم تسجيلها في المحمية وهما السلحفاة البحرية الخضراء(Chelonia Mydas) والسلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta).
السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia Mydas)
تضع السلحفاة البحرية الخضراء بيضها ابتداءً من شهر مايو/أيار ولغاية شهر يوليو/تموز، ويبلغ طول السلاحف البحرية الكبيرة منها بين 90 و 100 سم، ويتراوح وزنها بين 113 و 182 كغم، وقد تم إدراج السلحفاة الخضراء على "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" في 1990، مما يعكس وضعها المهدد بالانقراض.
© Sputnik . Abdul Kader Albay إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
السلحفاة البحرية الضخمة الرأس(Caretta Caretta)
تُرى السلحفاة البحرية الضخمة الرأس في أوائل شهر أغسطس/آب، حيث تبدأ عملية التفقيس بعد 50 إلى 60 يوماً من وضع البيض. يبلغ طول السلحفاة البحرية الضخمة الرأس بين 90 و 114 سم، ووزنها بين 113 و 182 كغم. هذا النوع من السلاحف معروف بكونه آكل للحوم، ويتغذى على الحيوانات الصدفية، السلاطعين، شياطين البحر، الإسفنج، وقناديل البحر. وقد تم تصنيف هذا النوع كنوع معرض للانقراض من قبل الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.
© Sputnik . Abdul Kader Albay إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور: حدث بيئي يحتفل بالحياة البحرية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
المخاطر التي تواجه السلاحف البحرية
تتعرض السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية للعديد من المخاطر، وأهمها الاستهلاك البشري للسلاحف ومنتجاتها، وتعرضها للقتل غير المتعمد بواسطة شباك الصيادين، وتدمير وتدهور أماكن عيشها. هذه التحديات تجعل من الضروري تكثيف الجهود لحماية هذه الكائنات البحرية الفريدة وضمان استمرارها في البيئة الطبيعية.
ويعتبر إطلاق صغار السلاحف البحرية في محمية شاطئ صور الطبيعية حدثاً بيئياً مهماً يعزز الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للمحميات الطبيعية في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضمان استمرارها للأجيال المقبلة.