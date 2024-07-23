https://sarabic.ae/20240723/إيران-تعلن-عن-إجراء-عملية-فضائية-معقدة-خلال-أغسطس-1091068302.html
إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس
إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس
سبوتنيك عربي
تستعد إيران لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T16:22+0000
2024-07-23T16:22+0000
2024-07-23T16:22+0000
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102560/38/1025603820_0:159:3083:1893_1920x0_80_0_0_eb586244efa9c75ffe2901dbd9cae45c.jpg
وقال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، إنه من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار في تصريحاته، إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الصناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، عن أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة جابهار الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".وأفادت وكالة "تسنيك" بأنه تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
https://sarabic.ae/20230817/إيران-تدشن-أحدث-وأدق-قمر-صناعي-محلي-باسم-بارس-3-1080168142.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102560/38/1025603820_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_e716a45091fd85fb094375f6160ad7fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس
تستعد إيران لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وقال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، إنه من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار في تصريحاته، إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الصناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".
من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، عن أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة جابهار الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".
وأفادت وكالة "تسنيك" بأنه تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق القمر الصناعي "نور 3"
بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.