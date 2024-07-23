إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس

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08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
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ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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مدار الليل والنهار
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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الممثل بين الفن والسياسة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس
إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس
سبوتنيك عربي
تستعد إيران لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T16:22+0000
2024-07-23T16:22+0000
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وقال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، إنه من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار في تصريحاته، إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الصناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، عن أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة جابهار الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".وأفادت وكالة "تسنيك" بأنه تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
https://sarabic.ae/20230817/إيران-تدشن-أحدث-وأدق-قمر-صناعي-محلي-باسم-بارس-3-1080168142.html
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلن عن إجراء عملية فضائية "معقدة" خلال أغسطس

16:22 GMT 23.07.2024
© Photo / NASAمحطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
محطة الفضاء الدولية
© Photo / NASA
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تستعد إيران لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وقال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، إنه من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار في تصريحاته، إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الصناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".
من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، عن أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة جابهار الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
إيران تدشن "أحدث وأدق" قمر صناعي محلي باسم "بارس 3"
17 أغسطس 2023, 11:18 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".
وأفادت وكالة "تسنيك" بأنه تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
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