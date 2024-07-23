https://sarabic.ae/20240723/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-يتفقان-على-تدابير-لخفض-التصعيد-بشأن-القطاع-المصرفي-والرحلات-الجوية-1091047127.html
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" يتفقان على تدابير لخفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والرحلات الجوية
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" يتفقان على تدابير لخفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والرحلات الجوية
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:05+0000
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وقال غروندبرغ، في بيان له، إن "الجانبين اتفقا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً أو بحسب الحاجة".كما أعلن المبعوث الأممي عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.وأكد أن الطرفين طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.كما أعرب غروندبرغ عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، مشددا على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" يتفقان على تدابير لخفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والرحلات الجوية
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وقال غروندبرغ، في بيان له
، إن "الجانبين اتفقا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
كما أعلن المبعوث الأممي عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
وأكد أن الطرفين طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.
كما أعرب غروندبرغ عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، مشددا على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر
.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.