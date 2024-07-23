https://sarabic.ae/20240723/الرئيس-التونسي-يتهم-مركز-عمليات-إجراميا-بتعطيش-المواطنين-لصالح-حملة-انتخابية-1091056759.html
الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"
الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T12:12+0000
2024-07-23T12:12+0000
2024-07-23T12:12+0000
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قيس سعيد
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جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي.وأكد الرئيس أن ''المياه موجودة لكن يتم تخريب الشبكات فضلا عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق، وأنه "لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون".وقال سعيد إن "كل مسؤول داخل الإدارة لا يلتزم الحياد فلا مكان له داخل الإدارة"، مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20240704/وسط-مناخ-سياسي-متوتر-قيس-سعيد-يعلن-موعد-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090448919.html
https://sarabic.ae/20231208/اتفاق-سعودي-تونسي-على-التعاون-في-قطاع-المياه-1083865321.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات.
جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي
.
وقال سعيد إنّ ''مركز عمليات إجراميا'' يقطع المياه عن المواطنين من مكان إلى آخر في مختلف الجهات، بشكل "ممنهج ومدبر".
وأكد الرئيس أن ''المياه موجودة لكن يتم تخريب الشبكات فضلا عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق، وأنه "لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون".
وأشار الرئيس إلى أن "هناك غرفة عمليات لتعطيش المواطن وللتنكيل به، في إطار حملة انتخابية للوبيات داخل الإدارة".
وأكد سعيد أن "قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب، بل يمس بالأمن القومي التونسي، ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب".
وقال سعيد إن "كل مسؤول داخل الإدارة لا يلتزم الحياد فلا مكان له داخل الإدارة"، مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء، على حد قوله.