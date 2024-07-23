الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240723/الرئيس-التونسي-يتهم-مركز-عمليات-إجراميا-بتعطيش-المواطنين-لصالح-حملة-انتخابية-1091056759.html
الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"
الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T12:12+0000
2024-07-23T12:12+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088735513_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d0fc2c35127744088942a4cc6d667444.jpg
جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي.وأكد الرئيس أن ''المياه موجودة لكن يتم تخريب الشبكات فضلا عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق، وأنه "لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون".وقال سعيد إن "كل مسؤول داخل الإدارة لا يلتزم الحياد فلا مكان له داخل الإدارة"، مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20240704/وسط-مناخ-سياسي-متوتر-قيس-سعيد-يعلن-موعد-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090448919.html
https://sarabic.ae/20231208/اتفاق-سعودي-تونسي-على-التعاون-في-قطاع-المياه-1083865321.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088735513_44:0:932:666_1920x0_80_0_0_72c26b556d4d5ff338fb2aba64639b74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد

الرئيس التونسي يتهم "مركز عمليات إجراميا" بتعطيش المواطنين لصالح "حملة انتخابية"

12:12 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات.
جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي.

وقال سعيد إنّ ''مركز عمليات إجراميا'' يقطع المياه عن المواطنين من مكان إلى آخر في مختلف الجهات، بشكل "ممنهج ومدبر".

الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
وسط مناخ سياسي متوتر.. قيس سعيد يعلن موعد انتخابات الرئاسة التونسية
4 يوليو, 12:19 GMT
وأكد الرئيس أن ''المياه موجودة لكن يتم تخريب الشبكات فضلا عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق، وأنه "لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون".
وأشار الرئيس إلى أن "هناك غرفة عمليات لتعطيش المواطن وللتنكيل به، في إطار حملة انتخابية للوبيات داخل الإدارة".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه
8 ديسمبر 2023, 06:24 GMT
وأكد سعيد أن "قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب، بل يمس بالأمن القومي التونسي، ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب".
وقال سعيد إن "كل مسؤول داخل الإدارة لا يلتزم الحياد فلا مكان له داخل الإدارة"، مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:42 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала