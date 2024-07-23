السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض

عربي
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240723/السيسي-مصر-حافظت-على-أرضها-وسيادتها-واستقلالها-وأرست-سلاما-قائما-على-العدل-واسترداد-الأرض--1091043292.html
السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض
السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر "تحيي ذكرى أيام خالدة غيرت تاريخها والمنطقة وأنهت الاستعمار الطويل". 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T07:22+0000
2024-07-23T07:22+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/10/1081095904_0:206:1984:1322_1920x0_80_0_0_85d64872af87585f06f7a8ff77f51a9f.jpg
وقال السيسي، خلال كلمة له في الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو/تموز، إن "ثورة يوليو المجيدة ألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني"، مضيفا أن "الشعب المصري العظيم يتخذ من ذكراها فرصة لتدبر دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي وانتصاراته وانكساراته".وتابع : "من دروس ثورة يوليو عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه"، مردفا: "ثورة يوليو رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن مصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم".وأكد السيسي أن "مصر حافظت على دورها النشط والقيادي في المحافل الدولية المختلفة تواكبت مع تغيرات الزمن"، مشيرا إلى أنها تواكبت مع تغيرات الزمن وانفتحت على العالم وجاهدت على تحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية.كما أكد الرئيس المصري أن "مصر سعت إلى العمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفر الحماية الاجتماعية اللازمة وحافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض".وأوضح السيسي أن "مصر تمسكت أيضا بشكل راسخ بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية"، مضيفا أنها "عملت بشكل مكثف لمساندة حق الفلسطينيين المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة".وأكد أن "الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة"، لافتا إلى أن "النظام الدولي يعاني زيادة التوترات والمواجهات الجيوسياسية".وأشار السيسي إلى أن "المحيط الإقليمي يشهد انتشارا للحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها"، مؤكدا أن "الظروف غير المسبوقة التي يشهدها المحيط الإقليمي تفرض على مصر أعباء هائلة لا يخفف منها سوى قوة شعبها وصلابته".وتحتفل مصر في الـ 23 من يوليو من كل عام بذكرى اندلاع الثورة عام 1952 بقيادة مجموعة من الضباط في الجيش المصري ممن أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار"، وفي مقدمتهم رؤساء مصر الراحلين، محمد نجيب وجمال عبد الناصر.وساهمت الثورة في القضاء على النظام الملكي والإقطاع في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة، والتي على إثرها تم تأميم قناة السويس في عام 1956، وإنشاء مشروع السد العالي في البلاد في ستينيات القرن الماضي.
https://sarabic.ae/20220724/مبادرة-حياة-كريمة-تصدر-قرارا-بشأن-جمال-عبد-الناصر-في-الذكرى-الـ70-لثورة-يوليو-1065487919.html
https://sarabic.ae/20220707/السيسي-يصدر-قرارا-بالعفو-عن-بعض-المحكوم-عليهم-1064812990.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/10/1081095904_221:0:1984:1322_1920x0_80_0_0_255ad59d1345337bbc1058fdaa74b33e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض

07:22 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر "تحيي ذكرى أيام خالدة غيرت تاريخها والمنطقة وأنهت الاستعمار الطويل".
وقال السيسي، خلال كلمة له في الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو/تموز، إن "ثورة يوليو المجيدة ألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني"، مضيفا أن "الشعب المصري العظيم يتخذ من ذكراها فرصة لتدبر دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي وانتصاراته وانكساراته".
وتابع : "من دروس ثورة يوليو عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه"، مردفا: "ثورة يوليو رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن مصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم".
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مبادرة "حياة كريمة" تصدر قرارا بشأن جمال عبد الناصر في الذكرى الـ70 لثورة يوليو
24 يوليو 2022, 11:51 GMT
وأكد السيسي أن "مصر حافظت على دورها النشط والقيادي في المحافل الدولية المختلفة تواكبت مع تغيرات الزمن"، مشيرا إلى أنها تواكبت مع تغيرات الزمن وانفتحت على العالم وجاهدت على تحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية.
كما أكد الرئيس المصري أن "مصر سعت إلى العمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفر الحماية الاجتماعية اللازمة وحافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض".
وأوضح السيسي أن "مصر تمسكت أيضا بشكل راسخ بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية"، مضيفا أنها "عملت بشكل مكثف لمساندة حق الفلسطينيين المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة".
وأكد أن "الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة"، لافتا إلى أن "النظام الدولي يعاني زيادة التوترات والمواجهات الجيوسياسية".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
السيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
7 يوليو 2022, 11:37 GMT
وأشار السيسي إلى أن "المحيط الإقليمي يشهد انتشارا للحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها"، مؤكدا أن "الظروف غير المسبوقة التي يشهدها المحيط الإقليمي تفرض على مصر أعباء هائلة لا يخفف منها سوى قوة شعبها وصلابته".
وتحتفل مصر في الـ 23 من يوليو من كل عام بذكرى اندلاع الثورة عام 1952 بقيادة مجموعة من الضباط في الجيش المصري ممن أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار"، وفي مقدمتهم رؤساء مصر الراحلين، محمد نجيب وجمال عبد الناصر.
وساهمت الثورة في القضاء على النظام الملكي والإقطاع في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة، والتي على إثرها تم تأميم قناة السويس في عام 1956، وإنشاء مشروع السد العالي في البلاد في ستينيات القرن الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала