القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
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الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تطرد-الجيش-الأوكراني-من-بريزدني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1091045756.html
القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من قوات حرس تولا المحمولة جواً، تحت غطاء مجموعة مدرعة، طردت القوات الأوكرانية من عدة مواقع في منطقة... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:01+0000
2024-07-23T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضحت الوزارة أنه "في إطار الأعمال القتالية المكثفة بجانب مجمع بريزدنوي السكني في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية قد نفذت مجموعة هجومية من مظللي تولا الروسية بنجاح المهمة القتالية المتمثلة في السيطرة على مواقع التشكيلات الأوكرانية وتحسين الوضع على طول خط المواجهة".وقال جندي يحمل اللقب "أوريول" إنهم قد تحركوا في قافلة لا يزيد عن ثلاث عربات وفي مقدمة القافلة دبابة مزودة بجهاز كاسح للألغام. وتقدمت الدبابة أولا لتأمين الطريق، لوجود الكثير من حقول ألغام فيه، وفتحت الطريق أمامهم إلى معقل القوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا للجندي فقد استهدف الجنود الروس المواقع الأوكرانية عن بعد 50-80 مترا بقذيفة عيار 30 ملم.وختم الجندي قائلا إنه "خلال نزول المشاة أطلقت النار باتجاه العدو لتغطية نزول المشاة والاستيلاء على الموقع بأقل الخسائر".وأخبرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية قامت بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، ما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 620 مقاتلا.
https://sarabic.ae/20240723/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091040382.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

09:01 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من قوات حرس تولا المحمولة جواً، تحت غطاء مجموعة مدرعة، طردت القوات الأوكرانية من عدة مواقع في منطقة بيرزدني في اتجاه سيفيرسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة أنه "في إطار الأعمال القتالية المكثفة بجانب مجمع بريزدنوي السكني في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية قد نفذت مجموعة هجومية من مظللي تولا الروسية بنجاح المهمة القتالية المتمثلة في السيطرة على مواقع التشكيلات الأوكرانية وتحسين الوضع على طول خط المواجهة".

وقبل الهجوم تمت عملية الاستطلاع الجوي للمواقع الأوكرانية ثم قامت الوحدة العسكرية الروسية باستهداف نقاط إطلاق النار.

وقال جندي يحمل اللقب "أوريول" إنهم قد تحركوا في قافلة لا يزيد عن ثلاث عربات وفي مقدمة القافلة دبابة مزودة بجهاز كاسح للألغام. وتقدمت الدبابة أولا لتأمين الطريق، لوجود الكثير من حقول ألغام فيه، وفتحت الطريق أمامهم إلى معقل القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا للجندي فقد استهدف الجنود الروس المواقع الأوكرانية عن بعد 50-80 مترا بقذيفة عيار 30 ملم.
وختم الجندي قائلا إنه "خلال نزول المشاة أطلقت النار باتجاه العدو لتغطية نزول المشاة والاستيلاء على الموقع بأقل الخسائر".
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:32 GMT
وأخبرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية قامت بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، ما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 620 مقاتلا.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT
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