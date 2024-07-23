https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تطرد-الجيش-الأوكراني-من-بريزدني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1091045756.html
القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من قوات حرس تولا المحمولة جواً، تحت غطاء مجموعة مدرعة، طردت القوات الأوكرانية من عدة مواقع في منطقة... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:01+0000
2024-07-23T09:01+0000
2024-07-23T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9648bb3660c3a34ebe05568305b46d2f.jpg
وأوضحت الوزارة أنه "في إطار الأعمال القتالية المكثفة بجانب مجمع بريزدنوي السكني في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية قد نفذت مجموعة هجومية من مظللي تولا الروسية بنجاح المهمة القتالية المتمثلة في السيطرة على مواقع التشكيلات الأوكرانية وتحسين الوضع على طول خط المواجهة".وقال جندي يحمل اللقب "أوريول" إنهم قد تحركوا في قافلة لا يزيد عن ثلاث عربات وفي مقدمة القافلة دبابة مزودة بجهاز كاسح للألغام. وتقدمت الدبابة أولا لتأمين الطريق، لوجود الكثير من حقول ألغام فيه، وفتحت الطريق أمامهم إلى معقل القوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا للجندي فقد استهدف الجنود الروس المواقع الأوكرانية عن بعد 50-80 مترا بقذيفة عيار 30 ملم.وختم الجندي قائلا إنه "خلال نزول المشاة أطلقت النار باتجاه العدو لتغطية نزول المشاة والاستيلاء على الموقع بأقل الخسائر".وأخبرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية قامت بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، ما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 620 مقاتلا.
https://sarabic.ae/20240723/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091040382.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_201806fff8ca7477a67fa407f1b496fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من قوات حرس تولا المحمولة جواً، تحت غطاء مجموعة مدرعة، طردت القوات الأوكرانية من عدة مواقع في منطقة بيرزدني في اتجاه سيفيرسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة أنه "في إطار الأعمال القتالية المكثفة بجانب مجمع بريزدنوي السكني في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية قد نفذت مجموعة هجومية من مظللي تولا الروسية بنجاح المهمة القتالية المتمثلة في السيطرة على مواقع التشكيلات الأوكرانية وتحسين الوضع على طول خط المواجهة".
وقبل الهجوم تمت عملية الاستطلاع الجوي للمواقع الأوكرانية ثم قامت الوحدة العسكرية الروسية باستهداف نقاط إطلاق النار.
وقال جندي يحمل اللقب "أوريول" إنهم قد تحركوا في قافلة لا يزيد عن ثلاث عربات وفي مقدمة القافلة دبابة مزودة بجهاز كاسح للألغام. وتقدمت الدبابة أولا لتأمين الطريق، لوجود الكثير من حقول ألغام فيه، وفتحت الطريق أمامهم إلى معقل القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا للجندي فقد استهدف الجنود الروس المواقع الأوكرانية عن بعد 50-80 مترا بقذيفة عيار 30 ملم.
وختم الجندي قائلا إنه "خلال نزول المشاة أطلقت النار باتجاه العدو لتغطية نزول المشاة والاستيلاء على الموقع بأقل الخسائر".
وأخبرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية قامت بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، ما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 620 مقاتلا.