بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض
بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن أولويات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأشهر المتبقية من ولايته كرئيس للدولة هي وقف إطلاق... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T15:08+0000
2024-07-23T15:08+0000
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وقال بلينكين للصحفيين: "سيركز الرئيس جهوده على استعادة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأيضا سيركز على "تقديم الدعم" إلى أوكرانيا".واعتقد بلينكن أنه بالتخلي عن احتمالات إعادة انتخابه، اختار بايدن تحقيق النتائج "القصوى" لرئاسته خلال الفترة المتبقية من ولايته.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
https://sarabic.ae/20240723/انسحاب-بايدن-واشنطن-تواجه-أزمة-لم-تحدث-منذ-نصف-قرن-1091046750.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض

15:08 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن أولويات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأشهر المتبقية من ولايته كرئيس للدولة هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة المساعدات إلى أوكرانيا.
وقال بلينكين للصحفيين: "سيركز الرئيس جهوده على استعادة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأيضا سيركز على "تقديم الدعم" إلى أوكرانيا".
واعتقد بلينكن أنه بالتخلي عن احتمالات إعادة انتخابه، اختار بايدن تحقيق النتائج "القصوى" لرئاسته خلال الفترة المتبقية من ولايته.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
"انسحاب بايدن".. واشنطن تواجه أزمة لم تحدث منذ نصف قرن
09:20 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.
وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".
ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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