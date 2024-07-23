https://sarabic.ae/20240723/بلينكن-يحدد-أولويات-بايدن-قبل-مغادرته-البيت-الأبيض-1091066205.html
بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض
بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن أولويات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأشهر المتبقية من ولايته كرئيس للدولة هي وقف إطلاق... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بلينكين للصحفيين: "سيركز الرئيس جهوده على استعادة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأيضا سيركز على "تقديم الدعم" إلى أوكرانيا".واعتقد بلينكن أنه بالتخلي عن احتمالات إعادة انتخابه، اختار بايدن تحقيق النتائج "القصوى" لرئاسته خلال الفترة المتبقية من ولايته.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
https://sarabic.ae/20240723/انسحاب-بايدن-واشنطن-تواجه-أزمة-لم-تحدث-منذ-نصف-قرن-1091046750.html
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بلينكن يحدد أولويات بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن أولويات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأشهر المتبقية من ولايته كرئيس للدولة هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة المساعدات إلى أوكرانيا.
وقال بلينكين للصحفيين: "سيركز الرئيس جهوده على استعادة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأيضا سيركز على "تقديم الدعم" إلى أوكرانيا".
واعتقد بلينكن أنه بالتخلي عن احتمالات إعادة انتخابه، اختار بايدن تحقيق النتائج "القصوى" لرئاسته خلال الفترة المتبقية من ولايته.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل
، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.
وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".
ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.