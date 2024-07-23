https://sarabic.ae/20240723/تركي-آل-الشيخ-يعلن-تغيير-مضمون-أحد-الأفلام-ويؤكد-الالتزام-بتعزيز-العلاقات-الأخوية-بين-السعودية-ومصر-1091065254.html
تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرارا بشأن أحد الأفلام السينمائية المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T14:37+0000
2024-07-23T14:37+0000
2024-07-23T14:37+0000
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وأعلن آل الشيخ في بيان له عبر مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، أنه "تقرر إعادة النظر في إنتاج الفيلم، أو العمل على تطوير السيناريو والحوار الخاص به وقصته".وتابع أن هذا القرار "يأتي رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي السعودية ومصر".وألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية في بداية بيانه، إلى وجود "سوء فهم رافق الإعلان عن الفيلم خلال الفترة الماضية".وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن قيام صندوق "بيغ تايم" بإنتاج مجموعة من الأفلام المصرية الجديدة، من بينها 4 أفلام من بطولة الفنان المصري، ومنها الذي يحمل اسم "النونو".وعبر مقطع مصور فيديو على مواقع التواصل، لخّص آل الشيخ فكرة الفيلم، وهي نصاب مصري ينصب عن المصريين في رحلات الحج والعمرة بالسعودية، ليقابل مضمون العمل السينمائي بعاصفة من الهجوم من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".وكان آخر أفلام أحمد حلمي "واحد تاني"، الذي عُرض قبل عامين، وهو من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته روبي، وأحمد مالك، وسيد رجب.
https://sarabic.ae/20240211/تركي-آل-الشيخ-يعلن-استجابة-ولي-العهد-السعودي-لالتماس-تقدم-به-لاعب-الأهلي-المصري-1085973687.html
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تركي آل الشيخ, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات
تركي آل الشيخ, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات
تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
أصدر رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرارا بشأن أحد الأفلام السينمائية المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة.
وأعلن آل الشيخ في بيان له عبر مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، أنه "تقرر إعادة النظر في إنتاج الفيلم، أو العمل على تطوير السيناريو والحوار الخاص به وقصته".
وتابع أن هذا القرار "يأتي رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي السعودية ومصر".
وألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية في بداية بيانه، إلى وجود "سوء فهم رافق الإعلان عن الفيلم خلال الفترة الماضية".
وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن قيام صندوق "بيغ تايم" بإنتاج مجموعة من الأفلام المصرية الجديدة، من بينها 4 أفلام من بطولة الفنان المصري، ومنها الذي يحمل اسم "النونو".
وعبر مقطع مصور فيديو على مواقع التواصل، لخّص آل الشيخ فكرة الفيلم، وهي نصاب مصري ينصب عن المصريين في رحلات الحج والعمرة بالسعودية، ليقابل مضمون العمل السينمائي بعاصفة من الهجوم من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
وكان آخر أفلام أحمد حلمي "واحد تاني"، الذي عُرض قبل عامين، وهو من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته روبي، وأحمد مالك، وسيد رجب.