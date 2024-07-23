تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
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183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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https://sarabic.ae/20240723/تركي-آل-الشيخ-يعلن-تغيير-مضمون-أحد-الأفلام-ويؤكد-الالتزام-بتعزيز-العلاقات-الأخوية-بين-السعودية-ومصر-1091065254.html
تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرارا بشأن أحد الأفلام السينمائية المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T14:37+0000
2024-07-23T14:37+0000
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وأعلن آل الشيخ في بيان له عبر مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، أنه "تقرر إعادة النظر في إنتاج الفيلم، أو العمل على تطوير السيناريو والحوار الخاص به وقصته".وتابع أن هذا القرار "يأتي رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي السعودية ومصر".وألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية في بداية بيانه، إلى وجود "سوء فهم رافق الإعلان عن الفيلم خلال الفترة الماضية".وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن قيام صندوق "بيغ تايم" بإنتاج مجموعة من الأفلام المصرية الجديدة، من بينها 4 أفلام من بطولة الفنان المصري، ومنها الذي يحمل اسم "النونو".وعبر مقطع مصور فيديو على مواقع التواصل، لخّص آل الشيخ فكرة الفيلم، وهي نصاب مصري ينصب عن المصريين في رحلات الحج والعمرة بالسعودية، ليقابل مضمون العمل السينمائي بعاصفة من الهجوم من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".وكان آخر أفلام أحمد حلمي "واحد تاني"، الذي عُرض قبل عامين، وهو من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته روبي، وأحمد مالك، وسيد رجب.
https://sarabic.ae/20240211/تركي-آل-الشيخ-يعلن-استجابة-ولي-العهد-السعودي-لالتماس-تقدم-به-لاعب-الأهلي-المصري-1085973687.html
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تركي آل الشيخ, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات
تركي آل الشيخ, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات

تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر

14:37 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أصدر رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرارا بشأن أحد الأفلام السينمائية المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة.
وأعلن آل الشيخ في بيان له عبر مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، أنه "تقرر إعادة النظر في إنتاج الفيلم، أو العمل على تطوير السيناريو والحوار الخاص به وقصته".
وتابع أن هذا القرار "يأتي رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي السعودية ومصر".
وألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية في بداية بيانه، إلى وجود "سوء فهم رافق الإعلان عن الفيلم خلال الفترة الماضية".
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
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وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن قيام صندوق "بيغ تايم" بإنتاج مجموعة من الأفلام المصرية الجديدة، من بينها 4 أفلام من بطولة الفنان المصري، ومنها الذي يحمل اسم "النونو".
وعبر مقطع مصور فيديو على مواقع التواصل، لخّص آل الشيخ فكرة الفيلم، وهي نصاب مصري ينصب عن المصريين في رحلات الحج والعمرة بالسعودية، ليقابل مضمون العمل السينمائي بعاصفة من الهجوم من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
وكان آخر أفلام أحمد حلمي "واحد تاني"، الذي عُرض قبل عامين، وهو من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته روبي، وأحمد مالك، وسيد رجب.
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