دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240723/دعما-للحوار-الوطني-مصر-تفرج-عن-عشرات-السجناء-1091059015.html
دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء
دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء
سبوتنيك عربي
أفرجت السلطات المصرية عن 79 محبوسا احتياطيا بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب لمطالب القوى السياسية في البلاد. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:01+0000
2024-07-23T13:01+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره مجلس الحوار الوطني في مصر، على صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، يوم الاثنين، وجه فيه الشكر للرئيس المصري على هذه الخطوة، كما أشار فيه إلى ما بذلته وزارة الداخلية من جهود لتنفيذ قرار الإفراج عنهم.وأوضح البيان أن قرار الإفراج عن عشرات المحبوسين سيوفر أجواء إيجابية لنجاح الحوار الوطني.وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى قول أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه يعزز خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان ويؤكد اهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالعفو السياسي.أما الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، فقد علق على القرار بتدوينة على "فيسبوك"، قال فيها، إن من بين المفرج عنهم طلاب تضامنوا مع القضية الفلسطينية وأصحاب رأي، مؤكدا ترحيبه بالقرار.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل/ نيسان 2022، "وطن يتسع الجميع"، وهي الدعوة التي حظيت بترحيب من قطاعات عديدة من المعارضة المصرية، وعقب ذلك تم الإفراج عن العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.وبعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، تعهد السيسي في أبريل/ نيسان الماضي باستكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.
https://sarabic.ae/20220510/لجنة-العفو-الرئاسي-في-مصر-تعلن-اقتراب-إصدار-قائمة-تتضمن-عشرات-السجناء-السياسيين-1062068398.html
https://sarabic.ae/20221111/السيسي-يؤكد-لبايدن-خلال-زيارته-شرم-الشيخ-أن-مصر-لديها-لجنة-عفو-رئاسي-والأمور-تسير-بشكل-جيد-1070065179.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الفنانين في مصر, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الفنانين في مصر, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي

دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء

13:01 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENAالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENA
تابعنا عبر
أفرجت السلطات المصرية عن 79 محبوسا احتياطيا بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب لمطالب القوى السياسية في البلاد.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره مجلس الحوار الوطني في مصر، على صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، يوم الاثنين، وجه فيه الشكر للرئيس المصري على هذه الخطوة، كما أشار فيه إلى ما بذلته وزارة الداخلية من جهود لتنفيذ قرار الإفراج عنهم.
سجن ليمان طره - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن اقتراب إصدار قائمة تتضمن عشرات السجناء السياسيين
10 مايو 2022, 16:26 GMT
وأوضح البيان أن قرار الإفراج عن عشرات المحبوسين سيوفر أجواء إيجابية لنجاح الحوار الوطني.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى قول أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه يعزز خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان ويؤكد اهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالعفو السياسي.
أما الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، فقد علق على القرار بتدوينة على "فيسبوك"، قال فيها، إن من بين المفرج عنهم طلاب تضامنوا مع القضية الفلسطينية وأصحاب رأي، مؤكدا ترحيبه بالقرار.
جلسة مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخن مصر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
السيسي يؤكد لبايدن خلال زيارته شرم الشيخ أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي والأمور تسير بشكل جيد
11 نوفمبر 2022, 15:25 GMT
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل/ نيسان 2022، "وطن يتسع الجميع"، وهي الدعوة التي حظيت بترحيب من قطاعات عديدة من المعارضة المصرية، وعقب ذلك تم الإفراج عن العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.
وبعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، تعهد السيسي في أبريل/ نيسان الماضي باستكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:42 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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