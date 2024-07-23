https://sarabic.ae/20240723/دعما-للحوار-الوطني-مصر-تفرج-عن-عشرات-السجناء-1091059015.html
دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء
دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء
سبوتنيك عربي
أفرجت السلطات المصرية عن 79 محبوسا احتياطيا بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب لمطالب القوى السياسية في البلاد. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:01+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره مجلس الحوار الوطني في مصر، على صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، يوم الاثنين، وجه فيه الشكر للرئيس المصري على هذه الخطوة، كما أشار فيه إلى ما بذلته وزارة الداخلية من جهود لتنفيذ قرار الإفراج عنهم.وأوضح البيان أن قرار الإفراج عن عشرات المحبوسين سيوفر أجواء إيجابية لنجاح الحوار الوطني.وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى قول أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه يعزز خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان ويؤكد اهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالعفو السياسي.أما الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، فقد علق على القرار بتدوينة على "فيسبوك"، قال فيها، إن من بين المفرج عنهم طلاب تضامنوا مع القضية الفلسطينية وأصحاب رأي، مؤكدا ترحيبه بالقرار.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل/ نيسان 2022، "وطن يتسع الجميع"، وهي الدعوة التي حظيت بترحيب من قطاعات عديدة من المعارضة المصرية، وعقب ذلك تم الإفراج عن العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.وبعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، تعهد السيسي في أبريل/ نيسان الماضي باستكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.
https://sarabic.ae/20220510/لجنة-العفو-الرئاسي-في-مصر-تعلن-اقتراب-إصدار-قائمة-تتضمن-عشرات-السجناء-السياسيين-1062068398.html
https://sarabic.ae/20221111/السيسي-يؤكد-لبايدن-خلال-زيارته-شرم-الشيخ-أن-مصر-لديها-لجنة-عفو-رئاسي-والأمور-تسير-بشكل-جيد-1070065179.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الفنانين في مصر, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الفنانين في مصر, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
دعما للحوار الوطني.. مصر تفرج عن عشرات السجناء
أفرجت السلطات المصرية عن 79 محبوسا احتياطيا بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب لمطالب القوى السياسية في البلاد.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره مجلس الحوار الوطني في مصر، على صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، يوم الاثنين، وجه فيه الشكر للرئيس المصري على هذه الخطوة، كما أشار فيه إلى ما بذلته وزارة الداخلية من جهود لتنفيذ قرار الإفراج عنهم
.
وأوضح البيان أن قرار الإفراج عن عشرات المحبوسين سيوفر أجواء إيجابية لنجاح الحوار الوطني.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى قول أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه يعزز خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان
ويؤكد اهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالعفو السياسي.
أما الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، فقد علق على القرار بتدوينة على "فيسبوك"، قال فيها، إن من بين المفرج عنهم طلاب تضامنوا مع القضية الفلسطينية وأصحاب رأي، مؤكدا ترحيبه بالقرار.
11 نوفمبر 2022, 15:25 GMT
يذكر أن الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل/ نيسان 2022، "وطن يتسع الجميع"، وهي الدعوة التي حظيت بترحيب من قطاعات عديدة من المعارضة المصرية، وعقب ذلك تم الإفراج عن العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.
وبعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، تعهد السيسي في أبريل/ نيسان الماضي باستكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.