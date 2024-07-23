https://sarabic.ae/20240723/قروش-البرازيل-تتعاطى-الكوكايين-1091053347.html

قروش البرازيل "تتعاطى" الكوكايين

قروش البرازيل "تتعاطى" الكوكايين

سبوتنيك عربي

أجرت مجموعة من العلماء اختبارات على أسماك القرش في المياه قبالة سواحل البرازيل، وأثبتت وجود الكوكايين في أجسامها، ما أثار مخاوف بشأن التغيرات في سلوكها. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T11:39+0000

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اختبر علماء الأحياء البحرية 13 سمكة قرش من الأنواع البرازيلية "الحادة الأنف" موجودة في المياه الساحلية بالقرب من ريو دي جانيرو، ولاحظوا احتواءها على مستويات عالية من الكوكايين في العضلات والكبد.وقال الفريق إنه ربما قد تكون أسماك القرش تغذت على حزم الكوكايين التي فقدها أو ألقاها مهربو المخدرات في البحر، لكن ذلك كان أقل احتمالاً.وقالت للصحيفة: "لا نرى عادة كثيراً من عبوات الكوكايين ملقاة أو مفقودة في البحر هنا، على عكس المكسيك وفلوريدا"، ما يعني أنه من غير المرجح أن أسماك القرش كانت تأكل العبوات المهملة.وأوضحت أن الكوكايين ربما يكون ضاراً بصحة الحيوانات. ولم يكن من المعروف ما إذا كان ذلك قد أثر على سلوكهم، ما يجعلهم أكثر عدوانية.وقالت الدكتورة تريسي فنارا، خبيرة السموم البيئية والهندسة البيئية من جامعة فلوريدا: "قد لا تصاب (القروش) بالجنون من تعاطي الكوكايين؛ لكن ذلك قد يقلل من متوسط ​​أعمارها المتوقعة".

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