مصر تنفي "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240723/مصر-تنفي-سقوط-طائرة-مصرية-ومصرع-جميع-ركابها-1091041411.html
مصر تنفي "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"
مصر تنفي "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الطيران المدني في مصر، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T05:58+0000
2024-07-23T05:58+0000
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وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، إن "هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة"، داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل إلى توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين"، بحسب البيان.وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد زعمت، أمس الاثنين، "سقوط طائرة ركاب مصرية ووفاة جميع ركابها 293".ونفت مصر، في وقت سابق، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي.يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام غربية، أن "طائرة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير/ شباط 2024".وادعت أن "هذه الطائرة دخلت في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومتراً داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 39 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب بين سكان القطاع، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20230923/بعد-توقف-دام-8-سنوات-استئناف-رحلات-مصر-للطيران-للشحن-الجوي-من-مصر-إلى-أمريكا-1081306023.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تنفي "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"

05:58 GMT 23.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
نفت وزارة الطيران المدني في مصر، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.
وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، إن "هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة"، داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل إلى توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين"، بحسب البيان.
وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد زعمت، أمس الاثنين، "سقوط طائرة ركاب مصرية ووفاة جميع ركابها 293".
ونفت مصر، في وقت سابق، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي.
يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام غربية، أن "طائرة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير/ شباط 2024".
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23 سبتمبر 2023, 04:06 GMT
وادعت أن "هذه الطائرة دخلت في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومتراً داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 39 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب بين سكان القطاع، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
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