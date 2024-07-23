https://sarabic.ae/20240723/مصر-تنفي-سقوط-طائرة-مصرية-ومصرع-جميع-ركابها-1091041411.html

مصر تنفي "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"

مصر تنفي "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الطيران المدني في مصر، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T05:58+0000

2024-07-23T05:58+0000

2024-07-23T05:58+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/13/1090940835_0:69:1024:645_1920x0_80_0_0_e9b63ecd64c6b5156bd5b07e5cf3727e.jpg

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، إن "هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة"، داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل إلى توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين"، بحسب البيان.وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد زعمت، أمس الاثنين، "سقوط طائرة ركاب مصرية ووفاة جميع ركابها 293".ونفت مصر، في وقت سابق، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي.يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام غربية، أن "طائرة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير/ شباط 2024".وادعت أن "هذه الطائرة دخلت في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومتراً داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 39 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب بين سكان القطاع، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20230923/بعد-توقف-دام-8-سنوات-استئناف-رحلات-مصر-للطيران-للشحن-الجوي-من-مصر-إلى-أمريكا-1081306023.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي