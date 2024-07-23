"الأضخم والأذكى"... أجمل الصور بمناسبة اليوم العالمي للحيتان والدلافين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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"الأضخم والأذكى"... أجمل الصور بمناسبة اليوم العالمي للحيتان والدلافين
"الأضخم والأذكى"... أجمل الصور بمناسبة اليوم العالمي للحيتان والدلافين
سبوتنيك عربي
يتم الاحتفال باليوم العالمي للحيتان والدلافين سنويًا في 23 يوليو/ تموز. وتم تأسيس هذا من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان في عام 1986 بعد الحظر المفروض على صيد... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"الأضخم والأذكى"... أجمل الصور بمناسبة اليوم العالمي للحيتان والدلافين

13:16 GMT 23.07.2024
تابعنا عبر
يتم الاحتفال باليوم العالمي للحيتان والدلافين سنويًا في 23 يوليو/ تموز. وتم تأسيس هذا من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان في عام 1986 بعد الحظر المفروض على صيد الحيتان التجاري.
© AP Photo / Matias Delacroixحوت أحدب بالقرب من جزيرة إيجوانا، بنما
الحوت الأحدب بالقرب من جزيرة إغوانا، بنما. ويمتد موسم مراقبة الحيتان من يوليو إلى أكتوبر، وهو الوقت الذي تهاجر فيه الحيتان الحدباء إلى المياه الدافئة قبالة ساحل بنما على المحيط الهادئ للتكاثر والولادة - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix
حوت أحدب بالقرب من جزيرة إيجوانا، بنما
© AFP 2023 / Guillermo Ariasمنظر جوي للحيتان الرمادية وهي تسبح بالقرب من قارب في غيريرو نيغرو، ولاية باجا كاليفورنيا سور، المكسيك
منظر جوي للحيتان الرمادية، بحيرة أوجو دي ليبر، باجا كاليفورنيا سور، المكسيك - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Guillermo Arias
منظر جوي للحيتان الرمادية وهي تسبح بالقرب من قارب في غيريرو نيغرو، ولاية باجا كاليفورنيا سور، المكسيك
© AFP 2023 / Olivier Morinأنثى أوركا تطارد الأسماك
أنثى أوركا تصطاد الأسماك - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Olivier Morin
أنثى أوركا تطارد الأسماك
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

كلب ينظر إلى حوت عنبر يبلغ طوله خمسة أمتار تقطعت به السبل على شاطئ سان بارتولو، في ليما، في 20 أغسطس 2019. وأنقذ راكبو الأمواج ورجال الشرطة، حوتًا مصابًا ظل عالقًا لعدة ساعات على الشاطئ في جنوب ليما.

كلب ينظر إلى حوت عنبر يبلغ طوله خمسة أمتار تقطعت به السبل على شاطئ سان بارتولو، في ليما، في 20 أغسطس 2019. وأنقذ راكبو الأمواج ورجال الشرطة، حوتًا مصابًا ظل عالقًا لعدة ساعات على الشاطئ في جنوب ليما. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ernesto Benavides

كلب ينظر إلى حوت عنبر يبلغ طوله خمسة أمتار تقطعت به السبل على شاطئ سان بارتولو، في ليما، في 20 أغسطس 2019. وأنقذ راكبو الأمواج ورجال الشرطة، حوتًا مصابًا ظل عالقًا لعدة ساعات على الشاطئ في جنوب ليما.

CC BY 2.0 / Sheila Sund / Baby Belugaدلافين
دلافين - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Sheila Sund / Baby Beluga
دلافين
© AP Photo / Bob Child

تم إنقاذ الحوتين في كيب كود، ماساشوستس. تمت إعادة تأهيلهم في حوض السمك في ميستيك بولاية كونيتيكت قبل إعادتهم إلى المحيط

تم إنقاذ الحوتين في كيب كود، ماساشوستس. تمت إعادة تأهيلهم في حوض السمك في ميستيك بولاية كونيتيكت قبل إعادتهم إلى المحيط - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Bob Child

تم إنقاذ الحوتين في كيب كود، ماساشوستس. تمت إعادة تأهيلهم في حوض السمك في ميستيك بولاية كونيتيكت قبل إعادتهم إلى المحيط

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية الحيتان الحدباء قبالة ساحل تيريبيركا، مقاطعة مورمانسك
صورة جوية الحيتان الحدباء قبالة ساحل تيريبيركا، مقاطعة مورمانسك - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية الحيتان الحدباء قبالة ساحل تيريبيركا، مقاطعة مورمانسك
© Photo / Public domain/NOAA Photo Libraryالحوت القاتل في القارة القطبية الجنوبية في رحلة استكشافية تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي
الحوت القاتل في القارة القطبية الجنوبية في رحلة استكشافية تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain/NOAA Photo Library
الحوت القاتل في القارة القطبية الجنوبية في رحلة استكشافية تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي
CC BY-SA 3.0 / Dolphin Embassy / Contact with free bottlenose dolphinsغواص يغوص بالقرب من الدلافين
الغوص الحر مع الدلافين - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Dolphin Embassy / Contact with free bottlenose dolphins
غواص يغوص بالقرب من الدلافين
CC BY-SA 3.0 / Ecohotel / Right whale eyeوجها لوجه مع الحوت تحت الماء.
عين الحوت - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Ecohotel / Right whale eye
وجها لوجه مع الحوت تحت الماء.
© Photo / Public domain/Carine Zimmermannمشاهدة الحيتان والدلافين في مضيق جبل طارق
مشاهدة الحيتان والدلافين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain/Carine Zimmermann
مشاهدة الحيتان والدلافين في مضيق جبل طارق
© AFP 2023 / Alberto Pizzoliالدلافين تسبح أمام سفينة الفرقاطة البحرية الألمانية "Werra" في جنوب البحر الأبيض المتوسط
الدلافين تسبح أمام الفرقاطة البحرية الألمانية Werra في جنوب البحر الأبيض المتوسط - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
الدلافين تسبح أمام سفينة الفرقاطة البحرية الألمانية "Werra" في جنوب البحر الأبيض المتوسط
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:42 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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