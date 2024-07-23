"الأضخم والأذكى"... أجمل الصور بمناسبة اليوم العالمي للحيتان والدلافين

© AP Photo / Matias Delacroixحوت أحدب بالقرب من جزيرة إيجوانا، بنما
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© AP Photo / Matias Delacroix
حوت أحدب بالقرب من جزيرة إيجوانا، بنما
© AFP 2023 / Guillermo Ariasمنظر جوي للحيتان الرمادية وهي تسبح بالقرب من قارب في غيريرو نيغرو، ولاية باجا كاليفورنيا سور، المكسيك
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© AFP 2023 / Guillermo Arias
منظر جوي للحيتان الرمادية وهي تسبح بالقرب من قارب في غيريرو نيغرو، ولاية باجا كاليفورنيا سور، المكسيك
© AFP 2023 / Olivier Morinأنثى أوركا تطارد الأسماك
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© AFP 2023 / Olivier Morin
أنثى أوركا تطارد الأسماك
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
كلب ينظر إلى حوت عنبر يبلغ طوله خمسة أمتار تقطعت به السبل على شاطئ سان بارتولو، في ليما، في 20 أغسطس 2019. وأنقذ راكبو الأمواج ورجال الشرطة، حوتًا مصابًا ظل عالقًا لعدة ساعات على الشاطئ في جنوب ليما.
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© AFP 2023 / Ernesto Benavides
كلب ينظر إلى حوت عنبر يبلغ طوله خمسة أمتار تقطعت به السبل على شاطئ سان بارتولو، في ليما، في 20 أغسطس 2019. وأنقذ راكبو الأمواج ورجال الشرطة، حوتًا مصابًا ظل عالقًا لعدة ساعات على الشاطئ في جنوب ليما.
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دلافين
© AP Photo / Bob Child
تم إنقاذ الحوتين في كيب كود، ماساشوستس. تمت إعادة تأهيلهم في حوض السمك في ميستيك بولاية كونيتيكت قبل إعادتهم إلى المحيط
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© AP Photo / Bob Child
تم إنقاذ الحوتين في كيب كود، ماساشوستس. تمت إعادة تأهيلهم في حوض السمك في ميستيك بولاية كونيتيكت قبل إعادتهم إلى المحيط
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية الحيتان الحدباء قبالة ساحل تيريبيركا، مقاطعة مورمانسك
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© Sputnik . Pavel Lvov/
صورة جوية الحيتان الحدباء قبالة ساحل تيريبيركا، مقاطعة مورمانسك
© Photo / Public domain/NOAA Photo Libraryالحوت القاتل في القارة القطبية الجنوبية في رحلة استكشافية تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي
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© Photo / Public domain/NOAA Photo Library
الحوت القاتل في القارة القطبية الجنوبية في رحلة استكشافية تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي
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غواص يغوص بالقرب من الدلافين
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وجها لوجه مع الحوت تحت الماء.
© Photo / Public domain/Carine Zimmermannمشاهدة الحيتان والدلافين في مضيق جبل طارق
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© Photo / Public domain/Carine Zimmermann
مشاهدة الحيتان والدلافين في مضيق جبل طارق
© AFP 2023 / Alberto Pizzoliالدلافين تسبح أمام سفينة الفرقاطة البحرية الألمانية "Werra" في جنوب البحر الأبيض المتوسط
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© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
الدلافين تسبح أمام سفينة الفرقاطة البحرية الألمانية "Werra" في جنوب البحر الأبيض المتوسط