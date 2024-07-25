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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-والقرم-والبحر-الأسود-وكورسك-1091109323.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت أربع طائرات دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T05:06+0000
2024-07-25T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل الأراضي الروسية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240724/هيئة-الأركان-الأمريكية-القوات-الأوكرانية-تجد-نفسها-في-وضع-صعب-بالدونباس-1091104750.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك

05:06 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت أربع طائرات دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة بيلغورود، وأربع أخرى فوق جمهورية القرم والبحر الأسود.
وقالت الوزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أربع طائرات دون طيار فوق مقاطعة كورسك، وثلاثة فوق مقاطعة بيلغورود وأربع طائرات دون طيار فوق القرم والبحر الأسود"، مشيرة إلى أن "الأسلحة الضاربة في البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".

جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هيئة الأركان الأمريكية: القوات الأوكرانية تجد نفسها في وضع صعب بالدونباس
أمس, 18:48 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ردا على خطاب نتنياهو: التقارير الدولية أكدت "كذب ادعاءاته" أمس, 21:06 GMT
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