https://sarabic.ae/20240725/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-والقرم-والبحر-الأسود-وكورسك-1091109323.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت أربع طائرات دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T05:06+0000
2024-07-25T05:06+0000
2024-07-25T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل الأراضي الروسية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240724/هيئة-الأركان-الأمريكية-القوات-الأوكرانية-تجد-نفسها-في-وضع-صعب-بالدونباس-1091104750.html
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روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت أربع طائرات دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة بيلغورود، وأربع أخرى فوق جمهورية القرم والبحر الأسود.
وقالت الوزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أربع طائرات دون طيار فوق مقاطعة كورسك، وثلاثة فوق مقاطعة بيلغورود وأربع طائرات دون طيار فوق القرم والبحر الأسود"، مشيرة إلى أن "الأسلحة الضاربة في البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.