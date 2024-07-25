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https://sarabic.ae/20240725/إعلام-الدفاعات-الجوية-الأوروبية-في-حالة-سيئة-وتحاول-إعادة-بناء-نفسها-1091132284.html
إعلام: الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة وتحاول إعادة بناء نفسها
إعلام: الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة وتحاول إعادة بناء نفسها
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة، حيث تفتقر معظم الدول إلى ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمنع الهجمات الضخمة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الدفاع الجوي في أوروبا في حالة يرثى لها. فقواتها المسلحة لم تفكر جدياً في الدفاع عن أجوائها لبعض الوقت... والدفاع الصاروخي بلغ أقصى حدوده؛ وأغلب البلدان ليس لديها ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمنع الهجمات الضخمة".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240725/روسيا-المدربون-الغربيون-في-أوكرانيا-يدخلون-ضمن-بنك-الأهداف-المشروعة-للقوات-الروسية-1091127514.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة وتحاول إعادة بناء نفسها

20:17 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / JORDON R. BEESLEY صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو
 صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / JORDON R. BEESLEY
تابعنا عبر
كتبت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة، حيث تفتقر معظم الدول إلى ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمنع الهجمات الضخمة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الدفاع الجوي في أوروبا في حالة يرثى لها. فقواتها المسلحة لم تفكر جدياً في الدفاع عن أجوائها لبعض الوقت... والدفاع الصاروخي بلغ أقصى حدوده؛ وأغلب البلدان ليس لديها ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمنع الهجمات الضخمة".

ويشير تقرير صحيفة "إيكونوميست"، إلى أن أوروبا تحاول حاليًا إعادة بناء نفسها بسبب الصراع في أوكرانيا؛ وقد تبرع الكثيرون ببطاريات ثمينة لكييف.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: المدربون الغربيون في أوكرانيا يدخلون ضمن بنك الأهداف المشروعة للقوات الروسية
15:11 GMT
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانيا
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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