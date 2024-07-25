https://sarabic.ae/20240725/إعلام-الدفاعات-الجوية-الأوروبية-في-حالة-سيئة-وتحاول-إعادة-بناء-نفسها-1091132284.html

إعلام: الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة وتحاول إعادة بناء نفسها

إعلام: الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة وتحاول إعادة بناء نفسها

سبوتنيك عربي

كتبت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوروبية في حالة سيئة، حيث تفتقر معظم الدول إلى ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمنع الهجمات الضخمة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T20:17+0000

2024-07-25T20:17+0000

2024-07-25T20:17+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الدفاع الجوي في أوروبا في حالة يرثى لها. فقواتها المسلحة لم تفكر جدياً في الدفاع عن أجوائها لبعض الوقت... والدفاع الصاروخي بلغ أقصى حدوده؛ وأغلب البلدان ليس لديها ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمنع الهجمات الضخمة".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240725/روسيا-المدربون-الغربيون-في-أوكرانيا-يدخلون-ضمن-بنك-الأهداف-المشروعة-للقوات-الروسية-1091127514.html

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