الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-خطط-واشنطن-بنشر-صواريخها-في-ألمانيا-1091131477.html
الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا
الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا
سبوتنيك عربي
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، مالوري ستيوارت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة قضايا الحد من... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T19:11+0000
2024-07-25T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
وقال ستيوارت في حلقة نقاش: "بالنسبة لنا، موقفنا كحكومة الولايات المتحدة هو أننا منفتحون على الحوار بشأن قضايا الحد من المخاطر والحد من الأسلحة مع كل من الصين وروسيا".وأوضح ريابكوف لاحقًا أن روسيا ستختار من بين أوسع مجموعة ممكنة من الخيارات عند تطوير ردها على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في ألمانيا، دون استبعاد أي خيارات، بما في ذلك نشر أنظمة مماثلة مجهزة بالطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20240725/مندوب-الصين-في-الأمم-المتحدة-بكين-لم-تستغل-الأزمة-الأوكرانية-ولم-تقدم-أسلحة-لأي-طرف-1091129642.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا

19:11 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، مالوري ستيوارت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة قضايا الحد من الأسلحة مع روسيا، تعليقًا على خطط لنشر صواريخ أمريكية في ألمانيا عام 2026.
وقال ستيوارت في حلقة نقاش: "بالنسبة لنا، موقفنا كحكومة الولايات المتحدة هو أننا منفتحون على الحوار بشأن قضايا الحد من المخاطر والحد من الأسلحة مع كل من الصين وروسيا".
وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 في نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا. نحن نتحدث بشكل خاص عن صواريخ "إس إم 6" وصواريخ توماهوك و"الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب الصين في الأمم المتحدة: بكين لم تستغل الأزمة الأوكرانية ولم تقدم أسلحة لأي طرف
17:46 GMT
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا ستطور رداً عسكرياً على الخطط الأمريكية بطريقة هادئة، دون أعصاب وانفعالات.
وأوضح ريابكوف لاحقًا أن روسيا ستختار من بين أوسع مجموعة ممكنة من الخيارات عند تطوير ردها على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في ألمانيا، دون استبعاد أي خيارات، بما في ذلك نشر أنظمة مماثلة مجهزة بالطاقة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
متظاهرون فلسطينيون وصحفيون يفرون من قنابل غاز المسيلة للدموع على حدودو قطاع غزة، فلسطين 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيل19:44 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала