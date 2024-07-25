https://sarabic.ae/20240725/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-خطط-واشنطن-بنشر-صواريخها-في-ألمانيا-1091131477.html

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا

سبوتنيك عربي

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، مالوري ستيوارت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة قضايا الحد من... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T19:11+0000

2024-07-25T19:11+0000

2024-07-25T19:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ستيوارت في حلقة نقاش: "بالنسبة لنا، موقفنا كحكومة الولايات المتحدة هو أننا منفتحون على الحوار بشأن قضايا الحد من المخاطر والحد من الأسلحة مع كل من الصين وروسيا".وأوضح ريابكوف لاحقًا أن روسيا ستختار من بين أوسع مجموعة ممكنة من الخيارات عند تطوير ردها على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في ألمانيا، دون استبعاد أي خيارات، بما في ذلك نشر أنظمة مماثلة مجهزة بالطاقة النووية.

https://sarabic.ae/20240725/مندوب-الصين-في-الأمم-المتحدة-بكين-لم-تستغل-الأزمة-الأوكرانية-ولم-تقدم-أسلحة-لأي-طرف-1091129642.html

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