https://sarabic.ae/20240725/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-خطط-واشنطن-بنشر-صواريخها-في-ألمانيا-1091131477.html
الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا
الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا
سبوتنيك عربي
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، مالوري ستيوارت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة قضايا الحد من... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T19:11+0000
2024-07-25T19:11+0000
2024-07-25T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
وقال ستيوارت في حلقة نقاش: "بالنسبة لنا، موقفنا كحكومة الولايات المتحدة هو أننا منفتحون على الحوار بشأن قضايا الحد من المخاطر والحد من الأسلحة مع كل من الصين وروسيا".وأوضح ريابكوف لاحقًا أن روسيا ستختار من بين أوسع مجموعة ممكنة من الخيارات عند تطوير ردها على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في ألمانيا، دون استبعاد أي خيارات، بما في ذلك نشر أنظمة مماثلة مجهزة بالطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20240725/مندوب-الصين-في-الأمم-المتحدة-بكين-لم-تستغل-الأزمة-الأوكرانية-ولم-تقدم-أسلحة-لأي-طرف-1091129642.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية تعلق على خطط واشنطن بنشر صواريخها في ألمانيا
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، مالوري ستيوارت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة قضايا الحد من الأسلحة مع روسيا، تعليقًا على خطط لنشر صواريخ أمريكية في ألمانيا عام 2026.
وقال ستيوارت في حلقة نقاش: "بالنسبة لنا، موقفنا كحكومة الولايات المتحدة هو أننا منفتحون على الحوار بشأن قضايا الحد من المخاطر والحد من الأسلحة مع كل من الصين وروسيا".
وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 في نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا. نحن نتحدث بشكل خاص عن صواريخ "إس إم 6" وصواريخ توماهوك و"الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا ستطور رداً عسكرياً على الخطط الأمريكية بطريقة هادئة، دون أعصاب وانفعالات.
وأوضح ريابكوف لاحقًا أن روسيا ستختار من بين أوسع مجموعة ممكنة من الخيارات عند تطوير ردها على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في ألمانيا، دون استبعاد أي خيارات، بما في ذلك نشر أنظمة مماثلة مجهزة بالطاقة النووية.