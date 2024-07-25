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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/الدوما-الروسي-يتبنى-مشروع-بيان-يدين-موقف-الكنيست-بشأن-الدولة-الفلسطينية-1091122886.html
الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية
الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، في جلسة عامة، مشروع بيان يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T12:51+0000
2024-07-25T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، للصحفيين: "أعدت لجنة الشؤون الدولية المنبثقة من الكتل البرلمانية الروسية المختلفة مشروع بيان وقدمته إلى مجلس الدوما يدين موقف الكنيست الإسرائيلي، الذي عارض إنشاء دولة فلسطينية".وأشار سلوتسكي إلى أن مشروع البيان ينص على أن "البرلمان الإسرائيلي انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، ما يتعارض بشكل أساسي مع جهود المجتمع الدولي لحل الصراع".وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في وقت سابق، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة"، وفق وصف القرار.وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.الرئاسة الفلسطينية ترد على مصادقة الكنيست على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينيةوتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال مساعدات إلى غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240725/الكنيست-يصادق-على-منح-بن-غفير-صلاحيات-هدم-البيوت-داخل-أراضي-الـ48-1091120003.html
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روسيا

الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية

12:51 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 12:52 GMT 25.07.2024)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
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أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، في جلسة عامة، مشروع بيان يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.
وقال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، للصحفيين: "أعدت لجنة الشؤون الدولية المنبثقة من الكتل البرلمانية الروسية المختلفة مشروع بيان وقدمته إلى مجلس الدوما يدين موقف الكنيست الإسرائيلي، الذي عارض إنشاء دولة فلسطينية".
وأشار سلوتسكي إلى أن مشروع البيان ينص على أن "البرلمان الإسرائيلي انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، ما يتعارض بشكل أساسي مع جهود المجتمع الدولي لحل الصراع".
وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في وقت سابق، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الكنيست يصادق على منح بن غفير صلاحيات هدم البيوت داخل أراضي الـ48
12:17 GMT
وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة"، وفق وصف القرار.
وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
الرئاسة الفلسطينية ترد على مصادقة الكنيست على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال مساعدات إلى غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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