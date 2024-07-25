https://sarabic.ae/20240725/الدوما-الروسي-يتبنى-مشروع-بيان-يدين-موقف-الكنيست-بشأن-الدولة-الفلسطينية-1091122886.html

الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية

الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، في جلسة عامة، مشروع بيان يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T12:51+0000

2024-07-25T12:51+0000

2024-07-25T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، للصحفيين: "أعدت لجنة الشؤون الدولية المنبثقة من الكتل البرلمانية الروسية المختلفة مشروع بيان وقدمته إلى مجلس الدوما يدين موقف الكنيست الإسرائيلي، الذي عارض إنشاء دولة فلسطينية".وأشار سلوتسكي إلى أن مشروع البيان ينص على أن "البرلمان الإسرائيلي انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، ما يتعارض بشكل أساسي مع جهود المجتمع الدولي لحل الصراع".وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في وقت سابق، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة"، وفق وصف القرار.وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.الرئاسة الفلسطينية ترد على مصادقة الكنيست على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينيةوتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال مساعدات إلى غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240725/الكنيست-يصادق-على-منح-بن-غفير-صلاحيات-هدم-البيوت-داخل-أراضي-الـ48-1091120003.html

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