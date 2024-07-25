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https://sarabic.ae/20240725/الولايات-المتحدة-تعترض-طائرات-عسكرية-روسية-وصينية-بالقرب-من-ألاسكا-دون-اعتبارها-تهديدا-1091108247.html
الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من ألاسكا دون اعتبارها تهديدا
الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من ألاسكا دون اعتبارها تهديدا
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا،... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T00:03+0000
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الصين
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي في بيان صحفي: "رصدت القيادة وتتبعَت واعترضت طائرتين روسيتين من نوع TU-95 وطائرتين صينيتين من نوع H-6 تعملان في منطقة تعريف الدفاع الجوي لألاسكا (ADIZ) في 24 يوليو 2024".وأشار البيان إلى أن المقاتلات التي نفذت الاعتراض كانت من الولايات المتحدة وكندا.وأضاف البيان أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.وأكد البيان أن الرحلات الروسية والصينية لم تُعتبر تهديدًا، لكن قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية ستواصل مراقبة الأنشطة المشابهة بالقرب من أمريكا الشمالية و"مقابلة التواجد بالتواجد".
https://sarabic.ae/20230102/مقارنة-بين-قوة-المقاتلات-والطائرات-الاعتراضية-في-الجيشين-الصيني-والأمريكي-1071857317.html
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الصين, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الصين, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من ألاسكا دون اعتبارها تهديدا

00:03 GMT 25.07.2024
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أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.
وقالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي في بيان صحفي: "رصدت القيادة وتتبعَت واعترضت طائرتين روسيتين من نوع TU-95 وطائرتين صينيتين من نوع H-6 تعملان في منطقة تعريف الدفاع الجوي لألاسكا (ADIZ) في 24 يوليو 2024".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الصيني - المقاتلة جيه - 11 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
مقارنة بين قوة المقاتلات والطائرات الاعتراضية في الجيشين الصيني والأمريكي
2 يناير 2023, 15:40 GMT
وأشار البيان إلى أن المقاتلات التي نفذت الاعتراض كانت من الولايات المتحدة وكندا.
وأضاف البيان أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.
وأكد البيان أن الرحلات الروسية والصينية لم تُعتبر تهديدًا، لكن قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية ستواصل مراقبة الأنشطة المشابهة بالقرب من أمريكا الشمالية و"مقابلة التواجد بالتواجد".
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