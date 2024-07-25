https://sarabic.ae/20240725/الولايات-المتحدة-تعترض-طائرات-عسكرية-روسية-وصينية-بالقرب-من-ألاسكا-دون-اعتبارها-تهديدا-1091108247.html

الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من ألاسكا دون اعتبارها تهديدا

الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من ألاسكا دون اعتبارها تهديدا

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا،... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T00:03+0000

2024-07-25T00:03+0000

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وقالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي في بيان صحفي: "رصدت القيادة وتتبعَت واعترضت طائرتين روسيتين من نوع TU-95 وطائرتين صينيتين من نوع H-6 تعملان في منطقة تعريف الدفاع الجوي لألاسكا (ADIZ) في 24 يوليو 2024".وأشار البيان إلى أن المقاتلات التي نفذت الاعتراض كانت من الولايات المتحدة وكندا.وأضاف البيان أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.وأكد البيان أن الرحلات الروسية والصينية لم تُعتبر تهديدًا، لكن قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية ستواصل مراقبة الأنشطة المشابهة بالقرب من أمريكا الشمالية و"مقابلة التواجد بالتواجد".

https://sarabic.ae/20230102/مقارنة-بين-قوة-المقاتلات-والطائرات-الاعتراضية-في-الجيشين-الصيني-والأمريكي-1071857317.html

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