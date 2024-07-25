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بوتين يستقبل الأسد في موسكو
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بوتين يستقبل الأسد في موسكو
بوتين يستقبل الأسد في موسكو
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
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2024-07-25T06:29+0000
روسيا
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد عقدا اجتماعا في قصر الكرملين".ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما على أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي على أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.
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بوتين يستقبل الأسد في موسكو

06:18 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 06:29 GMT 25.07.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوريجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد عقدا اجتماعا في قصر الكرملين".
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما على أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.
كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.
ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي على أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
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