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تطوير الطباعة الحيوية المكثف في روسيا
تطوير الطباعة الحيوية المكثف في روسيا
سبوتنيك عربي
أصدر موقع "ناوتشنايا روسيا" (روسيا العلمية)، أمس الأربعاء، مقالة أفاد فيها بأن مجال تقنيات الطباعة الحيوية يتقدم في روسيا بشدة، إذ تسمح هذه التكنولوجيا بإنتاج... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T08:25+0000
2024-07-25T08:25+0000
مجتمع
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ونوهت المقالة: "يعد تطوير الطباعة الحيوية أمرًا مهمًا للأطباء والباحثين في جميع أنحاء البلاد. وفي أبريل 2024، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى الحكومة الروسية بتطوير مشروع وطني بعنوان "تقنيات جديدة لتوفير الصحة". ومن بين التدابير الرامية إلى إدخال التقنيات الطبية الحيوية إلى الممارسة الطبية اليومية، شمل البرنامج الواسع النطاق أيضًا رعاية التطورات في مجال الطباعة الحيوية.ودشنت شركة (3D Bioprinting Solutions) الروسية استخدام الطباعة الحيوية في روسيا عام 2014 إذ سمت مشروعها الأول باسم "FABION" وتمكنت من زرع الغدة الدرقية المطبوعة على الطابعة الجديدة بنجاح في فأرة المختبر بعد مرور عام. وقال المؤسس المشارك والشريك الإداري للشركة يوسف الخصواني: وبالإضافة إلى ذلك، "سيتم تطوير تقنيات الطباعة الحيوية في مؤسسات روسية أخرى بما في ذلك في جامعة تومسك الحكومية إذ تُستخدم الأنسجة التي تتم طباعتها من قبل الجامعة في الطب التجديدي وتُستعمل بدلا من حيوانات المختبر خلال اختبارات زرع وأدوية السرطان الجديدة".
https://sarabic.ae/20240724/اختبار-مدته-5-دقائق-يمكن-أن-يكشف-ما-إذا-كنت-معرضا-لخطر-الإصابة-بنوبة-قلبية-1091098024.html
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تطوير الطباعة الحيوية المكثف في روسيا

08:25 GMT 25.07.2024
© flickr.com / zippythesimshead / capsules أدوية، دواء، حبوب
 أدوية، دواء، حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© flickr.com / zippythesimshead / capsules
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أصدر موقع "ناوتشنايا روسيا" (روسيا العلمية)، أمس الأربعاء، مقالة أفاد فيها بأن مجال تقنيات الطباعة الحيوية يتقدم في روسيا بشدة، إذ تسمح هذه التكنولوجيا بإنتاج الأعضاء والأنسجة الاصطناعية دون متبرع مع استخدام خلايا المريض الذاتية التي لا تثير استجابة مناعية.
ونوهت المقالة: "يعد تطوير الطباعة الحيوية أمرًا مهمًا للأطباء والباحثين في جميع أنحاء البلاد. وفي أبريل 2024، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى الحكومة الروسية بتطوير مشروع وطني بعنوان "تقنيات جديدة لتوفير الصحة". ومن بين التدابير الرامية إلى إدخال التقنيات الطبية الحيوية إلى الممارسة الطبية اليومية، شمل البرنامج الواسع النطاق أيضًا رعاية التطورات في مجال الطباعة الحيوية.
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أمس, 16:11 GMT
ودشنت شركة (3D Bioprinting Solutions) الروسية استخدام الطباعة الحيوية في روسيا عام 2014 إذ سمت مشروعها الأول باسم "FABION" وتمكنت من زرع الغدة الدرقية المطبوعة على الطابعة الجديدة بنجاح في فأرة المختبر بعد مرور عام.
وقال المؤسس المشارك والشريك الإداري للشركة يوسف الخصواني:

" تجدر الإشارة إلى أن الطباعة الحيوية لها مسار منفصل في إطار استراتيجية تطوير التقنيات المضافة التي اعتمدتها حكومة روسيا الاتحادية. ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، تقوم شركة "روساتوم" الحكومية، ممثلة بشركة " JSC" للعلوم والابتكار، بتنفيذ عمل مهم في تطوير أساليب الطباعة الحيوية".

وبالإضافة إلى ذلك، "سيتم تطوير تقنيات الطباعة الحيوية في مؤسسات روسية أخرى بما في ذلك في جامعة تومسك الحكومية إذ تُستخدم الأنسجة التي تتم طباعتها من قبل الجامعة في الطب التجديدي وتُستعمل بدلا من حيوانات المختبر خلال اختبارات زرع وأدوية السرطان الجديدة".
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