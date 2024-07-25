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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240725/روسيا-تبدأ-الإنتاج-الواسع-لـبدلات-التخفي-1091117528.html
روسيا تبدأ الإنتاج الواسع لـ"بدلات التخفي"
روسيا تبدأ الإنتاج الواسع لـ"بدلات التخفي"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "HiderX" للتطوير الروسية، اليوم الخميس، إطلاق الإنتاج التسلسلي لبدلات الإخفاء المبتكرة بهدف التمويه العسكري في جبهات القتال. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T10:22+0000
2024-07-25T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103488/40/1034884095_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_93279acf3efe5209923dc80511361d45.jpg
ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تصريحات الشركة المنتجةالتي قالت فيها إنه "تم إدخال بدلات التمويه الجديدة في الإنتاج التسلسلي، حيث يتم إنتاج نحو 600 قطعة شهريا بعدما أصبحت الحاجة إلى معدات التمويه في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا كبيرة، وبدونها من المستحيل التحرك ليلاً وتنفيذ عمليات خاصة". وأشارت الشركة المطورة إلى أن الجنود ببساطة لا يستطيعون التحرك أو الخروج إلى الأماكن المفتوحة لأنهم يدركون أنه في حال الانتقال من نقطة "أ" إلى النقطة "ب" فهو بحاجة إلى استخدام وسائل التمويه.ووفقا للشركة، فإن الغالبية العظمى من طائرات المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية مجهزة بأجهزة تصوير حراري، حيث تقوم هذه الطائرات المسيرة بالبحث عن الأهداف بناءً على الرصد الحراري.درع "راتنيك" لا تخترقه رصاصات كلاشنيكوفوأكدت الشركة المطورة أن كييف تزود نفسها بالطائرات المسيرة وإمداداتها ضخمة، وتتميز هذه الطائرات بكاميرات رؤية ليلية المزودة بأجهزة تصوير حرارية، لافتة إلى أن الأفراد العسكريين الروس يضطرون في كثير من الأحيان إلى تقديم بدلات مموهة لرفاقهم، نظرا لعدم وجود منتجات كافية.ويتراوح وزن بدلة الإخفاء من 280 إلى 400 غرام وهي تتغير بحسب الإضافات فيها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20220824/من-يرتديها-مصون-من-الإصابة-خوذة-راتنيك-تثبت-فعاليتها-1066788140.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تبدأ الإنتاج الواسع لـ"بدلات التخفي"

10:22 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوربدلة/ بزة جندي المستقبل (أرميا روسيي - زافتا/ الجيش الروسي - غدا) في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
بدلة/ بزة جندي المستقبل (أرميا روسيي - زافتا/ الجيش الروسي - غدا) في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت شركة "HiderX" للتطوير الروسية، اليوم الخميس، إطلاق الإنتاج التسلسلي لبدلات الإخفاء المبتكرة بهدف التمويه العسكري في جبهات القتال.
ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تصريحات الشركة المنتجةالتي قالت فيها إنه "تم إدخال بدلات التمويه الجديدة في الإنتاج التسلسلي، حيث يتم إنتاج نحو 600 قطعة شهريا بعدما أصبحت الحاجة إلى معدات التمويه في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا كبيرة، وبدونها من المستحيل التحرك ليلاً وتنفيذ عمليات خاصة".
وأشارت الشركة المطورة إلى أن الجنود ببساطة لا يستطيعون التحرك أو الخروج إلى الأماكن المفتوحة لأنهم يدركون أنه في حال الانتقال من نقطة "أ" إلى النقطة "ب" فهو بحاجة إلى استخدام وسائل التمويه.
ووفقا للشركة، فإن الغالبية العظمى من طائرات المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية مجهزة بأجهزة تصوير حراري، حيث تقوم هذه الطائرات المسيرة بالبحث عن الأهداف بناءً على الرصد الحراري.
درع "راتنيك" لا تخترقه رصاصات كلاشنيكوف
وأكدت الشركة المطورة أن كييف تزود نفسها بالطائرات المسيرة وإمداداتها ضخمة، وتتميز هذه الطائرات بكاميرات رؤية ليلية المزودة بأجهزة تصوير حرارية، لافتة إلى أن الأفراد العسكريين الروس يضطرون في كثير من الأحيان إلى تقديم بدلات مموهة لرفاقهم، نظرا لعدم وجود منتجات كافية.
ويتراوح وزن بدلة الإخفاء من 280 إلى 400 غرام وهي تتغير بحسب الإضافات فيها.
عسكري يحضر مهرجانا عسكريا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
من يرتديها مصون من الإصابة... خوذة "راتنيك" تثبت فعاليتها
24 أغسطس 2022, 08:18 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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