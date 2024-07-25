https://sarabic.ae/20240725/ليبيا-تشيد-بدور-وزارة-الطوارئ-الروسية-في-تجاوز-كارثة-درنة-1091126472.html
ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة
ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة
سبوتنيك عربي
أشادت السلطات الليبية، اليوم الخميس، بدور روسيا البارز في دعم ليبيا، خلال كارثة "إعصار دانيال" التي ضربت مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر شرقي البلاد. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:36+0000
2024-07-25T14:36+0000
2024-07-25T14:36+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر، بوفد وزارة الطوارئ الروسية.وخلال اللقاء، أعرب حفتر عن شكره وتقديره للدور الروسي البارز الذي قامت به وزارة الطوارئ الروسية خلال كارثة درنة.وفي ختام اللقاء، كرم وفد وزارة الطوارئ الروسية اللواء خالد حفتر بوسام حالة الطوارئ الفخري.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم. وفقا للتقارير الليبية الرسمية.
https://sarabic.ae/20231006/الجيش-الليبي-يعلن-ارتفاع-ضحايا-الإعصار-في-درنة-إلى-4209-1081723528.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة
أشادت السلطات الليبية، اليوم الخميس، بدور روسيا البارز في دعم ليبيا، خلال كارثة "إعصار دانيال" التي ضربت مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر شرقي البلاد.
وحسب مراسل "سبوتنيك
"، جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر، بوفد وزارة الطوارئ الروسية.
وخلال اللقاء، أعرب حفتر عن شكره وتقديره للدور الروسي البارز الذي قامت به وزارة الطوارئ الروسية خلال كارثة درنة.
كما أشاد رئيس أركان الوحدات الأمنية بسرعة استجابة وزارة الطوارئ الروسية وإرسالهم للأجهزة ومعدات الغوص وفرق الإنقاذ والإغاثة لمساعدة ليبيا على تجاوز الكارثة الإنسانية التي خلفت الكثير من الأضرار البشرية والمادية.
وفي ختام اللقاء، كرم وفد وزارة الطوارئ الروسية اللواء خالد حفتر بوسام حالة الطوارئ الفخري.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين
والمفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم. وفقا للتقارير الليبية الرسمية.