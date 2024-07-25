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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sarabic.ae/20240725/ليبيا-تشيد-بدور-وزارة-الطوارئ-الروسية-في-تجاوز-كارثة-درنة-1091126472.html
ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة
ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة
سبوتنيك عربي
أشادت السلطات الليبية، اليوم الخميس، بدور روسيا البارز في دعم ليبيا، خلال كارثة "إعصار دانيال" التي ضربت مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر شرقي البلاد. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:36+0000
2024-07-25T14:36+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر، بوفد وزارة الطوارئ الروسية.وخلال اللقاء، أعرب حفتر عن شكره وتقديره للدور الروسي البارز الذي قامت به وزارة الطوارئ الروسية خلال كارثة درنة.وفي ختام اللقاء، كرم وفد وزارة الطوارئ الروسية اللواء خالد حفتر بوسام حالة الطوارئ الفخري.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم. وفقا للتقارير الليبية الرسمية.
https://sarabic.ae/20231006/الجيش-الليبي-يعلن-ارتفاع-ضحايا-الإعصار-في-درنة-إلى-4209-1081723528.html
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة

14:36 GMT 25.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس أركان الوحدات الأمنية في ليبيا اللواء ركن خالد حفتر مع وفد وزارة الطوارئ الروسية
رئيس أركان الوحدات الأمنية في ليبيا اللواء ركن خالد حفتر مع وفد وزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أشادت السلطات الليبية، اليوم الخميس، بدور روسيا البارز في دعم ليبيا، خلال كارثة "إعصار دانيال" التي ضربت مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر شرقي البلاد.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر، بوفد وزارة الطوارئ الروسية.
وخلال اللقاء، أعرب حفتر عن شكره وتقديره للدور الروسي البارز الذي قامت به وزارة الطوارئ الروسية خلال كارثة درنة.
الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
الجيش الليبي يعلن ارتفاع ضحايا الإعصار في درنة إلى 4209
6 أكتوبر 2023, 15:09 GMT
كما أشاد رئيس أركان الوحدات الأمنية بسرعة استجابة وزارة الطوارئ الروسية وإرسالهم للأجهزة ومعدات الغوص وفرق الإنقاذ والإغاثة لمساعدة ليبيا على تجاوز الكارثة الإنسانية التي خلفت الكثير من الأضرار البشرية والمادية.
وفي ختام اللقاء، كرم وفد وزارة الطوارئ الروسية اللواء خالد حفتر بوسام حالة الطوارئ الفخري.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم. وفقا للتقارير الليبية الرسمية.
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