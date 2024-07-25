https://sarabic.ae/20240725/ماسك-الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-مركز-معاداة-البلاد-1091116257.html
ماسك: الحزب الديمقراطي الأمريكي مركز معاداة البلاد
ماسك: الحزب الديمقراطي الأمريكي مركز معاداة البلاد
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي عبارة عن مصدر معاداة أمريكا الرئيسي. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T09:29+0000
2024-07-25T09:29+0000
2024-07-25T09:29+0000
إيلون ماسك
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وكتب ماسك، معلقا على منشور في شبكة "إكس" ألمح إلى أن الحزب الديمقراطي يدعم نشطاء مثل أولئك الذين أحرقوا الأعلام الأمريكية في محطة قطار في واشنطن في اليوم السابق: "إن الحزب الديمقراطي هو مركز معاداة أمريكا!".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي مزقوا وأحرقوا الأعلام الأمريكية بالقرب من محطة يونيون في واشنطن.وسبق أن وصف ماسك الحزب الديمقراطي الأمريكي بأنه معاد للسامية بشكل علني على خلفية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس.
https://sarabic.ae/20240725/دبلوماسي-إسرائيلي-سابق-إيلون-ماسك-سيكون-الوسيط-المناسب-بين-ترامب-ونتنياهو-1091109592.html
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إيلون ماسك
ماسك: الحزب الديمقراطي الأمريكي مركز معاداة البلاد
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي عبارة عن مصدر معاداة أمريكا الرئيسي.
وكتب ماسك، معلقا على منشور في شبكة "إكس" ألمح إلى أن الحزب الديمقراطي يدعم نشطاء مثل أولئك الذين أحرقوا الأعلام الأمريكية في محطة قطار في واشنطن في اليوم السابق: "إن الحزب الديمقراطي هو مركز معاداة أمريكا!".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي مزقوا وأحرقوا الأعلام الأمريكية بالقرب من محطة يونيون في واشنطن.
وسبق أن وصف ماسك الحزب الديمقراطي الأمريكي بأنه معاد للسامية بشكل علني على خلفية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس.