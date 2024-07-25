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https://sarabic.ae/20240725/ملك-الأردن-يصدر-قرارا-بحل-مجلس-النواب-1091124537.html
ملك الأردن يصدر قرارا بحل مجلس النواب
ملك الأردن يصدر قرارا بحل مجلس النواب
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي بحل مجلس النواب (البرلمان)، تمهيدا للانتخابات النيابية في الـ10 من سبتمر/أيلول المقبل. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T13:42+0000
2024-07-25T13:42+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
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وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان، أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الـ 25 من شهر يوليو/تموز، سنة 2024 ميلادية".وبهذا القرار يرحل مجلس النواب ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات.وكان العاهل الأردني قد أصدر أمرًا، في 24 أبريل/نيسان الماضي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، حينها جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها.ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية.
https://sarabic.ae/20240424/الأردن-أمر-ملكي-بإجراء-الانتخابات-النيابية-وتحديد-10-سبتمبر-المقبل-موعدا-لها-1088254863.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار

ملك الأردن يصدر قرارا بحل مجلس النواب

13:42 GMT 25.07.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي بحل مجلس النواب (البرلمان)، تمهيدا للانتخابات النيابية في الـ10 من سبتمر/أيلول المقبل.
وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان، أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الـ 25 من شهر يوليو/تموز، سنة 2024 ميلادية".
وبهذا القرار يرحل مجلس النواب ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات.
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
الأردن... أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية وتحديد 10 سبتمبر المقبل موعدا لها
24 أبريل, 13:35 GMT
وكان العاهل الأردني قد أصدر أمرًا، في 24 أبريل/نيسان الماضي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، حينها جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها.
ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية.
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